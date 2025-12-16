開燈睡覺糖尿病風險增67%！醫揭「褪黑激素」遭抑關鍵

許多民眾誤以為入睡後身體便進入休息狀態，不過，睡眠環境若存在光線，無論是夜燈或手機螢幕餘光，都會對健康造成嚴重影響，長期在明亮環境中睡眠者，罹患第2型糖尿病的風險最高可能攀升67%。

研究結果顯示，長期暴露於明亮光線下入睡的人，未來罹患第2型糖尿病的風險最高增加67%。（示意圖／Pixabay）

家醫科醫師魏士航在臉書粉專「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文表示，2024年刊登於《Lancet Regional Health - Europe》期刊的研究，針對英國生物樣本庫約67萬人進行長達8年的追蹤分析。研究結果顯示，相較於在完全黑暗環境中睡眠的受試者，長期暴露於明亮光線下入睡的人，未來罹患第2型糖尿病的風險最高增加67%。

魏士航解釋，人體構造極為精密，夜晚的黑暗是啟動身體修復機制的重要信號。當睡眠時環境存在光線，包括室內燈光、路燈或電子產品發出的藍光，大腦便會接收錯誤訊息，導致褪黑激素分泌受到抑制。

褪黑激素的功能並非僅限於助眠，魏士航說明，當褪黑激素遭到壓抑後，會引發兩項連鎖反應。第一，身體無法切換至深層休息狀態；第二，胰島素敏感性隨之下降。這代表開燈睡覺不僅影響睡眠品質，更會使能量代謝出現偏差。

魏士航解釋，人體構造極為精密，夜晚的黑暗是啟動身體修復機制的重要信號。（示意圖／Pexels）

為了改善睡眠品質與代謝功能，魏士航建議民眾可採取四項措施。首先，在黑暗環境中睡覺，臥室應使用遮光窗簾或配戴眼罩，並調整適宜的室溫，黑暗與舒適的溫度是促進褪黑激素順利上升的關鍵因素。

其次，睡前1小時應避免滑手機，因為藍光對大腦產生強烈刺激。若因工作需求無法完全避免使用電子產品，建議開啟夜間模式，以降低光線對生理時鐘的干擾程度。

第三項建議為白天需接觸充足光線，魏士航強調，生理時鐘需要明暗對比，白天多接觸自然光並增加活動量，能協助身體區分晝夜差異，晚上自然較容易產生睡意。最後一項則是養成睡前3小時不進食的習慣，讓腸胃道在睡前完成排空，使身體能在夜晚專注於進行修復工作，而非忙於消化食物。

