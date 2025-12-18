開燈瞬間真相反轉! 台中警以潮片揭"假援交詐騙"

中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

潮流短片來防詐！台中市警方，以近期網路爆紅的"開燈關燈"影片為靈感，打造"不可以色色"，假援交真詐騙宣導片，本來是一名辣妹熱舞的剪影，真相揭露卻超反轉，驚嚇度百分百！防詐還開外掛，大甲分局長，親自帶隊夜市開講，巧遇美日等外籍遊客，打詐宣導不分國界。

翦影身材曼妙，舞姿撩人放得開，怎麼樣，有沒有吸引到你？電燈一打開，有嚇到你了吧？他不是故意的，他是正港警察用心良苦！假火辣舞者，真警察，看看拍攝花絮，他嘟起嘴巴送出揪咪時，不惜犧牲色相，自己都忍不住笑了出來。警方以近期網路爆紅的，"開燈關燈"影片風潮為靈感，打造"不可以色色"宣導片，點破"假援交真詐騙"的核心套路！警方提醒，網路容易營造假象，眼見不能為憑，辣妹真身可能是隻恐龍，真相揭露超反轉時，可能你已付出感情與金錢，請千萬提高警覺！

廣告 廣告





不可以色色...「開燈關燈」辣妹變警察！ 警方趣味宣導「假援交詐騙」

台中警方宣導防詐開外掛。

宣導詐騙，開外掛，大甲分局分局長，前進夜市，巧遇正體驗在地美食的美國旅客，聊防詐。分局長也說明，台灣"酒駕零容忍"，日本遊客也表達，這樣的政策對保護生命安全很重要！溫馨的"無國界宣導"，讓外國遊客對台灣警察的接地氣，留下深刻印象，警方透過實際行動，致力讓旅客在安全、零詐騙的環境中，享受台灣的熱情。

不可以色色...「開燈關燈」辣妹變警察！ 警方趣味宣導「假援交詐騙」

台中警方宣導防詐開外掛。















原文出處：不可以色色...「開燈關燈」辣妹變警察！ 警方趣味宣導「假援交詐騙」

更多民視新聞報導

詐騙犯慘了！內政部修法新增「禁奢條款」 3面向打詐重點一次看

青山王祭「仙氣女警」被神出！曾被封「警界黃霄雲」

日網友喊「台灣是國家」反擊詐騙！夢多激賞：Nice

