開燈瞬間「辣妹變警察」！台中第六分局最新潮流短片逗趣有創意

為提升年輕族群的識詐能力，臺中第六分局再度推出創意短影音宣導。（翻攝自影片）

為提升年輕族群的識詐能力，臺中第六分局再度推出創意短影音宣導！以近期網路爆紅的「開燈關燈」影片風潮為靈感，打造「不可以色色—假援交詐騙真相揭露」主題宣導片，用最貼近網路文化的方式，直接點破假援交詐騙的核心套路。擔任演員的男、女警舞姿反差極大、逗趣，頗宣傳效果。

影片中，一名火辣舞者在關燈時吸睛登場，但開燈瞬間卻變身為警察，直接點破詐騙真相：「網路約見面、要求先匯款、購買遊戲點數保證金，就是百分之百的詐騙！」簡潔直白、反差強烈的呈現方式，不只吸住學生與剛入社會族群，更讓許多平常不會點開警察宣導內容的民眾主動留言分享，短短時間便創下高觸及，甚至留言表示：「這個我想打165了」「原來這樣就是詐騙」、「警察也太懂網路梗！」。

該影片由陳姓女警(31歲，已婚)發想，找來樓姓男警(39歲，未婚)共同演出，歷時1小時完成。由於女警有舞蹈底子，律動曼妙，男警憨頓、不靈活模樣引來反差很大的逗趣效果，宣傳效果很高。

臺中第六分局分局長周俊銘表示：「假援交詐騙常以「特殊身分」「先付保證金」「見面還你」等說詞誘使被害人匯款或購買點數，成為近年年輕族群的常見受害類型。也因如此，分局積極將防詐推廣結合潮流文化和社群語言，希望在短時間內以寓教於樂方式迅速擴散。」

