開燈遭吼「油電車」會沒電！ 又控紙袋刮傷車

台北一名男子日前跟朋友搭乘UBER多元計程車，沒想到車上為了找東西，只是開個後座的車內燈，卻被司機怒吼，說「你這樣會害我油電車沒電」。乘客頻頻道歉，但眼看司機情緒激動，隨即要求停車。沒想到司機又打電話報警，指控乘客上車時，購物的紙袋刮傷車內門板，說要提告毀損。

員警：「假如真的要告毀損，6個月內都可以來辦理，啊照片記得要自己留，還有那個行車紀錄器。」

警員安撫駕駛情緒，要他冷靜思考是否提告，但只是開個車，為何需要動怒報警？時間回到幾分鐘前。非當事駕駛：「你碰人家東西，都不用講一聲喔。」

當時乘客他跟他的朋友，因為在車上掉東西，因此開了後座的車內燈，但是沒想到卻被司機怒嗆。但駕駛這氣得不是因為看不清楚、影響行車，而是他一直說，他車會沒電之類的，然後說他是油電車，可能要充電。司機越講越激動，車上兩名乘客看傻眼，也立刻要求路邊停車。

事發19日晚間9點多，兩名乘客透過APP叫車，剛上車為了找東西，只是開個燈，駕駛卻氣噗噗，乘客要求停車。司機卻怒轟：「你是在威脅我嗎？」

汽車達人何仁傑：「油電車車上的室內燈，電力來源是12V電瓶，加上發電機在行駛中，也會發電給電瓶，所以不至於在行駛中出現沒有電狀況。」

追蹤調查車內閱讀燈，使用的是「低功率LED」，標榜省電，開啟僅會使用1到5瓦，要害車沒電恐怕很難。

但下車之後還沒完，駕駛報警指控乘客這動作，涉及毀損。指控乘客上車時，紙袋刮傷車內板件，要求賠償2000塊，這讓乘客無法接受。

乘客：「因為這很擺明就是在敲詐，對我來說就很不舒服。」

對此多元計程車品牌方表示，已經介入調查，倘若駕駛有違反車隊守則，就會停止派遣機會。畢竟只是開個車燈，卻氣到要報警，難免讓乘客傻眼、不能接受。

