開獎了！長榮海運年終發10個月 跨年前獎金入袋

傳長榮海運年終獎金平均10個月，有望遙遙領先陽明及萬海。（圖：長榮網站）

今年進入尾聲，企業年終獎金紛紛出爐，今天（31日）傳出，國內航運業獲利王長榮海運，2025年將發出年終獎金10個月，在跨年前就會入帳。長榮低調表示，長榮的年終獎金，一向是依公司營運績效及員工個人表現核發。

長榮去年豪發20個月年終獎金，不過，今年受到美國關稅、地緣政治風險等影響，年終獎金相對縮水。不過，長榮的營運表現依舊是航運業獲利王，年終獎金的發放也將是航運股之冠，有望遙遙領先陽明及萬海。

長榮海運第三季合併營收969.20億元，達到三率三升佳績。長榮前三季合併營收2933.75億元，年減15.64%，稅後盈餘600.62億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，每股稅後盈餘（EPS）27.74元，營運表現亮眼。

長榮今天在台股封關日，大致在平盤上下震盪游走，終場小跌1元，以190元作收，跌幅0.52%。