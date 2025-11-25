開獎啦！9、10月統一發票獎號出爐 千萬特別獎「25834483」

財政部今（25）日公開「114年9-10月統一發票」中獎號碼，千萬元特別獎的獎號為「25834483」，200萬特獎的獎號為「46587380」。領獎期間為114年12月6日至115年3月5日止。

另外還有3組20萬頭獎獎號「41016094」、「98081574」、「07309261」，8位數全中可得20萬、末7位相同得4萬、末6位相同可得1萬、末5位相同得4千、末4位相同得1000元，最後末3位相同則是200元。

除了紙本發票，財政部也一併公布雲端發票專屬獎，包含100萬元共30組、2000元共16000組、800元共10萬組以及500元共315萬組，只要民眾消費時使用載具儲存發票，且未列印出電子發票證明聯，或者用捐贈碼捐贈的雲端發票，就具備雲端發票專屬獎抽獎資格。財政部提醒，開獎前就已列印電子發票證明聯者，縱使對中本次雲端發票獎號，依照規定不得領獎。

*正確中獎號碼請以財政部稅務入口網公布為準。

責任編輯／馮康蕙

