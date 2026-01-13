開玩笑卻不同下場！小S用「主持人特權」保護她 暖心片段被挖

小S過去主持《康熙來了》以犀利毒舌出名，但實則對來賓暖心保護。（中時資料照）

脫口秀演員林妍霏日前在演出中以誇張方式模仿韓籍啦啦隊女神李多慧的說話方式，並暗示對方私下可能抽菸、喝酒、講髒話與螢幕形象反差，怎料卻意外踩線，引發大批網友撻伐。事件延燒之際，小S也常開藝人玩笑，卻幾乎從沒被罵過？相關話題掀起共鳴，有網友在Threads曬出《康熙來了》的經典片段，直言：「這就是為什麼大家會喜歡小S的原因吧⋯⋯」。

小S（徐熙娣）主持《康熙來了》長達12年，以犀利敢講、毒舌風格深植人心，但與近期爭議最大的差別，被網友點出在於「分寸」，不少人認為，小S的玩笑幾乎都是「當面說、溝通、看反應」，而非單方面消費他人形象。

有網友挖出過去女星貝童彤，曾登上《康熙來了》人氣「卸妝單元」的橋段，當時貝童彤因皮膚嚴重過敏、膚況不佳，按照節目流程原本應該卸下面具接受鏡頭檢視，但小S僅瞄了一眼後便立刻喊卡，直言：「我真的覺得不要拍她，這太重了，這個真的不用，真的太多了」，霸氣表示：「我身為一個演藝圈的主持大姐，我要保護妳，真的妳不要拿下來。」

這段話不只讓現場氣氛瞬間轉向，也讓貝童彤感動直呼：「謝謝S姐。」，一旁的蔡康永也順勢補充：「這是我們第一次請來賓不要把面具拿下來，我們這一集讓彤彤小姐把面具留住。」決定破例讓貝童彤成為該單元史上唯一「卸妝卻不拿下面具」的來賓。

事後貝童彤再度上節目，被蔡康永問到當時心情怎麼樣，說妳不要放下來（面具）？貝童彤坦言：「萬分感謝啊，因為我那天狀況真的很糟啊」，蔡康永接著好奇那為什麼還要再上一次卸妝單元？貝童彤回應，還是要給觀眾一個交代。節目效果原本應該要攻擊卸妝後差異，但因為當時對方膚況真的不佳，小S直言：「我也捨不得攻擊她了」。

相較之下，林妍霏事件也讓外界再次檢視「幽默的界線」。網友也紛紛留言力挺：「很多時候都看得出來，其實小S真的是很保護女來賓的」、「小S也說過，千萬不要學節目上的小S說話，因為那一定會讓你被人討厭。從徐氏姐妹出道那一天，一直到現在，你真的會看見小S的成長與歷練。從一個少女，可以變成綜藝大姐，她絕對是有她能耐」、「她會拿捏。另外，私底下的為人如何看身旁的藝人反應就會懂，這麼多年還能繼續走跳，獲得眾藝人支持是有原因的」。

