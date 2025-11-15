「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中

希臘柯羅皮一名男子因吞下整顆漢堡導致呼吸中止，目前在當地醫院加護病房搶救中。（示意圖／Pixabay）

希臘柯羅皮（Koropi）鎮一名22歲男子日前在與友人聚餐時，疑似為了耍帥，竟將整個漢堡未經咀嚼直接吞下，導致呼吸困難並當場倒地，緊急送醫後至今仍在加護病房插管治療，生命垂危。

根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。

男子緊急送往當地G．Gennimatas醫院急救，當時已停止呼吸長達兩分鐘。醫療團隊進行插管搶救，目前仍在加護病房中，情況十分危急。

希臘公立醫院工會聯合會（POEDHN）主席吉安納科斯（Michalis Giannakos）指出，男子腦部因缺氧時間過長，恐已出現無法逆轉的傷害，「僅能仰賴奇蹟才能挽回生命」。他並質疑，將整顆漢堡吞下如何在沒有挑戰或壓力下進行，「即便第一時間接受急救，也難以避免大腦因缺氧而造成的重大損害」。

雅典-比雷埃夫斯醫院醫師協會（EINAP）前主席帕戈尼（Matina Pagoni）則表示，該男子目前已出現多重器官衰竭現象，包括腦部、腎臟及其他重要器官皆受到嚴重損害，「這起事件相當悲痛，一名年輕人僅是為了玩樂，最終卻陷入命危」。

警方目前已介入調查，當地警方發言人迪莫格利杜（Konstantina Dimoglidou）表示，將調閱當時餐廳的監視器畫面，釐清男子是否受到他人慫恿進行吞食行為。不過目擊友人已向媒體表示，該男子並非參與挑戰行為，僅為「開玩笑」而做出危險舉動。

男子與友人聚餐時為惡作劇吞下整顆漢堡，事後緊急送醫。（圖／翻攝自X，Daily Mail）

