開玩笑、言語霸凌「一線之隔」 校園暗藏「私刑正義」真相令人震撼

主持人視網膜（左）與百白（右）在《成仁高中偵探社》以沉浸式推理方式帶出議題。小公視提供

「只是開玩笑而已，真的有那麼嚴重嗎？」近來臺灣校園接連爆出爭議事件，從女童以「黃金葛」下毒反擊騷擾同學、到男學生潛入女生班級尿水壺卻被輕描淡寫為惡作劇。沉浸式推理實境節目《成仁高中偵探社》本週就以「語言霸凌 × 私刑正義」為題，拋出一個讓人背脊發涼的校園案件。

榮獲台北電影獎最佳女配角的百白，這回化身活潑卻暗藏壓力的烹飪課老師，與學生一同製作鬆餅；而葉廷麒則飾演突發食物中毒、口吐白沫送醫的男學生，兩人一動一靜的演出，成為本集最大看點。

沉浸式推理實境節目《成仁高中偵探社》本集以「語言霸凌 × 私刑正義」為題。小公視提供

百白首次在節目中挑戰「邊做甜點、邊讓人冒冷汗」的角色設定。她帶著學生攪拌麵糊、顧烤箱，看似輕鬆日常，卻在細節中埋下關鍵線索，讓偵探社社員一邊做料理、一邊忙著觀察隱藏在四處的細節，直呼「這堂課比考試還緊張」。百白自然又帶點壓迫感的演出，成功撐起整個場面，也讓甜點教室瞬間成為推理現場。

葉廷麒所飾演的學生在課後突然劇烈腹痛、倒地送醫。小公視提供

葉廷麒的登場則直接拉高衝擊值。他所飾演的學生在課後突然劇烈腹痛、倒地送醫，診斷為疑似中毒，畫面震撼。隨著劇情推進，觀眾才發現，他並非單純的受害者——過去曾長期以「只是開玩笑」為名，對同學進行身材、性別氣質等語言羞辱，最終成為被「私刑正義」反噬的關鍵人物。

葉廷麒則飾演突發食物中毒、口吐白沫送醫的男學生。小公視提供

主持人視網膜點出，語言暴力之所以危險，是因為它往往不被當成「真的傷害」，直到事情失控才被看見。讓觀眾在推理之餘，也不得不正視校園裡那些「被笑話掩蓋的傷」。

台北電影獎最佳女配角百白，化身活潑卻暗藏壓力的烹飪課老師。小公視提供



