「開班式」軍委僅張升民出席？網傳張又俠不僅被清洗 還慘遭「誅九族」

路網瘋傳中共軍委副主席張又俠(左)被捕，與前軍委副主席何衛東在監獄「會師」。 圖：翻攝自 @xzzzjpl X 帳號

[Newtalk新聞] 中共政壇近日疑雲密布，隨着中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立缺席 20 日的「省部級主要領導幹部研習班」開班式，海外多位評論員與社群帳號接連爆料，指稱習近平已動用特勤局與九局祕密逮捕張又俠及其家屬，甚至傳出劉振立已逃往西山指揮中心接管部隊進行反制。然而，目前相關內容尚未有官方單位進行證實。

根據中國時事評論員蔡慎坤觀察，20 日的開班式由李強主持，政治局常委全數出席，軍方卻僅剩軍委委員張升民現身。蔡慎坤質疑，張又俠與劉振立這兩位實權將領的缺席極不正常，他直言：「難道軍隊只有政工幹部有資格參加？抑或是習近平對軍方將領一個都不放心。」

20日的「開班式」中，政治局常委全數出席，軍方卻僅剩軍委委員張升民現身。 圖：翻攝自 X

傳聞隨後快速升溫。蔡慎坤於今（23）日凌晨進一步引述消息指稱，王小洪控制的特勤局已出手抓捕軍方人馬，包括剛獲釋的鍾紹軍在內共 17 人被帶走。

網路流傳的消息一則比一則驚悚。時事評論員謝萬軍 在 X 上爆料，習近平調動公安部第九局，以「勾結 CIA、陰謀顛覆國家」為名，將張又俠及其妻子、兒子張申一同逮捕。甚至有 X 帳號「中國新聞中心」 傳出更為殘酷的「誅九族」說法，稱張又俠在陝西老家的同族也一併被抓。

有眼尖的網友發現，中央軍委副主席張又俠(左)與中央軍委委員劉振立等解放軍高階軍官並沒有出席相關會議，推測兩人可能已經遭到清洗。圖為與習近平合照的張又俠。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

另一方面，傳聞指稱僥幸逃脫的中央軍委委員劉振立，已逃回軍委西山指揮中心，並接管了所有警衛部隊。謝萬軍指出，劉振立已親自接管護衛京畿的核心部隊——第 82 集團軍，該部隊目前據傳已進入一級戰備狀態，氣氛緊張。

面對層出不窮的爆料，X 帳號「黨派評論」 整理出目前市場上的三種看法：

挺習派：聲稱有證據顯示張又俠已被拿下，藉此嘲諷過往認為張掌控軍權的說法。

挺軍派：認為張、劉兩人擁有實戰背景，在當前台海與伊朗局勢下不可或缺，張仍隨時有反擊能力。

元老派：認為權力仍由胡錦濤、溫家寶等元老在幕後進行微調與制衡。

已過世的中共前總理李克強。圖：擷取自新華社（資料照）

儘管海外「聽床師」傳聞震天響，但蔡慎坤也透露，有消息源責怪海外輿論整天熱炒張又俠，反而加重了習近平的疑心，「如果張又俠真的有野心，被輿論說兩年也『黃了』；輿論說『習下李上』，李克強就被喊沒了；說張又俠掌軍權，又把張又俠抓了。」蔡慎坤開玩笑稱，「那麼下次該喊看看中共政治局常委蔡奇」。

