南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

高雄警方日前掌握情資，國磐資產開發公司，涉嫌誘騙民眾投資炒房，吸金近8億元，員警為了掌握犯罪證據，偽裝成投資人，混入說明會當中，果然成功獲取情報，破獲這樁違法吸金案，而公司負責人秦朝添過去也曾涉及類似案件，現在被檢方依違反銀行法起訴，請求重判17年徒刑。

開發公司涉誘騙投資吸金近8億 警臥底搜證依法起訴

警方查扣多款名車。（圖／翻攝畫面）

警方大動作到國磐資產開發公司，位在高雄的辦公室搜索，因為他們被查出，涉嫌誘騙民眾投資不動產，卻吸金近8億元。高調開記者會，宣揚投資理念，坐在正中間的，就是國磐公司負責人秦朝添，聲稱只要加入投資行列，每年可穩賺9%以上收益，甚至投入越多、配息越高，短時間，吸引1千多名投資人掏錢，集資高達近8億元，但實際上卻只有少部分人獲利，後來加入的民眾通通血本無歸。高雄地檢署襄閱林志祐：「以國磐公司名義設計並推出，小資金猴運等借款方案內容，約定給付顯不相當之利息。」

國磐資產開發公司負責人秦朝添，遭檢方求刑17年、併科罰金5000萬元。（圖／民視新聞）

警方為了蒐集犯罪證據，趁國磐公司在高雄舉辦說明會，員警偽裝成投資人，入場臥底，當公司人員把投資方案傳到他手機，員警掌握犯罪情資，破獲吸金案。名車被查扣法拍，還有各式精品包、名錶一字排開，騙民眾投資，錢卻進了自己口袋，國磐公司8年前就涉嫌用類似手法，吸金近億元，秦朝添當時還遭收押，如今同樣手法重新包裝後，再次犯案，檢方依違反銀行法，起訴秦朝添等7人，並對秦朝添求刑17年、併科罰金5000萬元。

