開發南科 市府首發建設公債

台南市政府首度發行建設公債。(財政稅務局提供)

記者翁順利∕台南報導

台南市政府十七日鄭重宣布邁出財政新步伐，正式發行首檔建設公債，合計將籌資八十一點五億元，全數都投入南科特定區塊自償性區段徵收重大建設。市長黃偉哲指出，以低利公債取代高利銀行借款，可有效節省市庫利息支出，並為市政建設注入新活水。

財政稅務局指出，因應南科及樹谷園區產業擴張所帶來的土地需求，市府推動南科特定區開發區塊Ｆ、Ｇ及Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｎ及Ｏ區段徵收計畫，本次共發行三期建設公債，第一期發行金額為二十億元，發行期間為二年期，票面利率百分之一點三八；第二期發行金額為二十七億元，發行期間為三年期，票面利率百分之一點四一；第三期發行金額為三十四點五億元，發行期間為五年期，票面利率百分之一點四三，將全數挹注在區段徵收開發經費。

市府進一步指出，因發行公債利率較現行銀行借款利率低約百分之零點三，發行八十一點五億元政府公債，整體將可為市庫節省債務利息約九千萬元，透過發行公債，不僅為投資者提供安全穩定的投資標的，也能為城市建設注入新活水，期望未來有更多政府建設能透過債券籌資，促進公私協力，落實財政永續。

黃偉哲強調，發行建設公債不僅是財務工具的創新，更是財政紀律與永續治理的展現，讓有限資源用在刀口上。同時也提供投資人安全、穩定的投資選項，創造政府、產業與民眾多贏。