開發有力守護到位 新北有感地政高效有溫度

新北市地政局在內政部首次設立的不動產阻詐成效評比中獲績優獎肯定。(新北地政局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市地政局局長汪禮國今（26）日在市政會議上，以「有感地政 從建設到守護 從效率到溫度」為主題進行專案報告，呈現新北地政團隊在防詐、開發、智慧服務的成果。汪禮國指出，新北地政於今年內政部地政業務考評拿下績優獎16連霸，尤其打詐績效卓越，地籍異動即時通申辦量全國第一，並透過跨機關、跨領域緊密合作，落實關懷提問、橫向通報機制，在內政部首次設立的不動產阻詐成效評比中獲績優獎肯定。

汪禮國表示，由於詐騙案件層出不窮，不肖地面師利用專業知識犯案，讓民眾不動產安全面臨極大風險，地政團隊擴大防詐宣導力道，並發起「跨域聯防」策略，攜手檢警、稅務、銀行、地政士公會、房仲業者架構不動產安全防護網，發揮及時阻詐守護民眾財產的功能，更主動出擊，針對全市4,000多名持有不動產的獨居長者加強詐騙預防管理，適時啟動關懷機制，多面向並行防堵詐騙犯行。據統計，今年1至8月全市共阻卻1,700餘件各式詐騙案，守護民眾財產（含不動產）達13億元。

廣告 廣告

汪禮國提到，在整體開發方面，新泰塭仔圳市地重劃一區的工程進度突破6成、二區也達5.5成，道路、公園、停車場驗收後立即開放使用，讓民眾提早享受開發帶來的效益，目前塭仔圳交通路網已逐漸成形，縮短區域通勤時間，串連各地更便捷；新店十四張（B單元）區段徵收案工程自8月動工後，也以優化居民生活為先，拓寬中正路、溪園路通往捷運十四張站的人行道，讓央北一帶民眾通勤外出更便利。此外，115年預計針對新莊文高一、二和三峽分局周邊9處街廓進行公設解編，釋放土地活力、增加公設回應民眾需求。

汪禮國也強調，地政局持續運用AI技術提升服務品質與效率，有全國最強圖資平台之稱的「新北愛連網」連續3年獲獎備受好評，使用人次也即將突破7,000萬；使用預售屋契約AI比對系統，將原本4至6周審查時間降至2周內，大幅提升行政效能，該系統也開放全民免費使用，保障消費者權益；今年更與新北租賃公會合作設立「有心 租屋平台」，民眾可使用地政局AI客服解答租屋疑惑，或透過公會LINE帳號詢問，亦可電話預約面對面專業諮詢，協助高齡、弱勢、青年媒合住處解決租屋問題，打造更安全透明的租屋環境。

新北市長侯友宜在聽取報告後對新北地政作為深表肯定，他表示，地政局非犯罪防治主責機關仍積極投入防詐作為，對獨居長者進行預警式的主動關懷，降低長者遭到地面師鎖定的風險，截至目前，新北地政團隊也已阻攔14起不動產詐騙，為民眾挽回近8000萬元財產，讓市民生活更安心，今年獲得內政部績優肯定實至名歸。