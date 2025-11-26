開發獲三獎 信義低碳建築、供應鏈永續受肯定

台灣永續能源研究基金會（TAISE）董事長簡又新（左）頒發台灣企業永續績優獎，給獲獎的信義開發副總經理李建坤（右）。（陳俊吉攝）

2025「台灣企業永續獎（TCSA）」與「全球企業永續獎（GCSA）」頒獎典禮26日登場，信義開發榮獲「台灣永續企業績優獎」、「永續報告書白金獎」及 GCSA「永續報告獎」三大殊榮，展現信義開發在永續策略深化、風險治理與資訊透明的成果，並建立接軌國際的永續治理架構，持續引領建築產業朝低碳、智慧與韌性方向轉型。

對於今年首次獲得「永續採購認證」，信義開發副總經理李建坤認為，意義重大！因傳統的建商或許只強調外觀設計與結構品質，但信義開發更進一步，關注建材在整個使用周期中的減碳效益，從根本影響住戶的能源消耗與生活舒適度。

李建坤指出，像是中空雙層玻璃、隔熱砂漿等材料的導入，不僅能有效降低室內溫度，減少空調依賴，也讓住戶在炎熱氣候中享有景觀與舒適的平衡，真正實踐低碳生活。

為確保永續理念落實至供應鏈，信義開發導入一套永續綜合評估表，除原有的品質、交期、成本等評比外，額外加入建材節能減碳的表現作為加權條件，甚至占評分比重達20％。這項制度促使優秀的綠色供應商脫穎而出，成為信義開發的優先合作對象，進而也引導整個建築產業朝向正向競爭與轉型。

面對極端氣候日益頻繁所帶來的挑戰，信義開發亦積極回應。李建坤指出，在建築設計階段即導入風險預評估，例如參考「百年水文」標準與基地立地條件，進行最適化的排水設計與防洪機制。

在建築朝低碳與韌性轉型的同時，信義開發也積極從人與社區的角度出發，推動「共融預建築」理念。李建坤指出，信義開發從住戶簽約開始，就導入社區營造計畫，以實體與線上活動串聯社區住戶，讓陌生人變熟人、熟人變朋友，逐步建立有凝聚力、互助友善的社區文化。

「我們認為，家的界線應該不只停在自己玄關，而是要推廣到整個社區大門。只要進了社區，每個人都是一家人。」他強調，除了空間上的設計如中庭、交誼廳等公共空間外，更重要的是在軟體面建立住戶之間的連結與情感，真正實現「以人為本」的永續住宅願景。

對於此次獲得TCSA與GCSA多項獎項肯定，李建坤認為這不僅是對信義開發多年來堅持永續路線的肯定，更象徵著建築業在轉型過程中逐漸看見更多價值與責任。他表示，得獎是讓我們在這條路上更堅定，也希望透過這樣的平台與獎項，讓同業與社會看見，原來建築可以不只是蓋房子，而是打造一個更好的生活環境與未來。