開發疫苗獲獎促養豬業永續 台糖：啟動量產規劃

（中央社記者曾智怡台北17日電）全台最大養豬戶台糖自主開發的「可增進泌乳免疫之新世代豬流行性下痢（PED）疫苗」，今天獲頒第22屆國家新創獎「企業新創獎－農業與食品生技類」。台糖表示，已啟動藥證申請及量產規劃，盼提供養豬產業永續防疫解方。

台糖董事長吳明昌今天率領研發團隊出席頒獎典禮時表示，此獎項不僅肯定台糖在動物疫苗技術的創新突破，更寫下台糖透過生技研發實力回應產業需求，提升國內養豬競爭力的重要里程碑。

吳明昌指出，此次獲獎的疫苗，無論在科學及實務應用上皆具創新價值，有助降低疫病風險，提升養豬產業整體育成率及生產效益。

台糖說明，該疫苗由台糖攜手國立屏東科技大學研發，採高病毒力價TS株為基礎，母豬接種後，可透過初乳傳遞給仔豬，顯著提升仔豬防護力外，亦能降低其出生後一週內的重症與死亡率，且對多型PED病毒提供良好的交叉保護。

台糖進一步說，相較之下，舊有疫苗效果有限，而傳統讓母豬感染病毒後產生抗體的「反飼」方式，亦存在病毒擴散風險，台糖研發的新世代疫苗不僅安全，防護效果也更全面。

台糖表示，國家新創獎為國內生醫領域的指標性競賽，台糖此次獲獎，不僅提升豬病防疫技術的能見度，亦促進未來產業合作及商品化布局。為加速疫苗商品化並接軌國際，台糖已啟動藥證申請及量產規劃，以提供養豬產業更安全、標準化與永續的防疫解方。（編輯：林淑媛）1141217