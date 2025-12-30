開發遊戲14年！美國名校雙碩士不知「HP」什麼意思 請求復職敗訴
一名擁有美國名校紐約州立大學水牛城分校電腦科學、語言學雙碩士學位的工程師，在台灣一家遊戲開發商工作14年，但因為工作效率低落，沒有達到績效目標遭到公司解僱，工程師一狀告上法院要求復職，法院認為公司解僱合法，駁回復職請求，全案可上訴。
判決書指出，高雄一名擁有美國名校雙碩士學歷的工程師阿宇（化名）在2010年的時候受僱於一間遊戲公司，主要負責某款遊戲後端的工程師工作，每個月月薪4萬2950元，他擔任資深工程師近14年。但是自從2020年起公司要求工程師要有前、後端程式共寫的能力，因此技術開發部的工程師，不再分為前後端，公司指出阿宇態度消極、勸導無效，認為他無法勝任工作，因此將阿宇解僱，阿宇告上法院，認為解僱無效。
法庭上阿宇表示，認為公司並未給他充足的職務訓練，爾後他又因為未完成交辦工作、未及時回報狀況遭到公司懲處，2024年4月下旬至5月3日，公司對阿宇提出「退休」或是「轉型前端開發人員2個半月再評核」的職涯方展方案，阿宇雖選擇後者，但公司卻在5月6日工作時告知阿宇想解僱他，契約終止日為5月31日。阿宇主張解僱不具備最後手段性，要求復職。
對此，公司表示在招聘時並未區分前、後端工程師，阿宇應徵時也表明具備前、後端工程師的能力，自2020年1月起考量到效率問題，技術開發部專案工程師，不再有前端或後端的工作區分，此變革從2020年1月至2021年12月，有兩年的適應期，原本的工程師都開始學習共寫，公司認為這項變革對阿宇來說並不困難，同期的工程師也說只要花費1至6個月即可上手。
公司接著說，阿宇不但拒絕前端工作，還把工作推給別人，在2020年11月績效考核時發現阿宇在某款遊戲的共寫達成率為0，主管曾在考核給予較低分數，希望他可以改善，但阿宇並未改善；2023年12月初發現阿宇在另一款遊戲的工作進度為0，認為他可能無法在12月底達成預定進度，導致專案延後部分須由其他工程師加班補上，阿宇也被迫退出團隊。
阿宇的公司主管出面表示，由於他平時不玩遊戲，對遊戲的基本術語認知薄弱，甚至不知遊戲中的「HP」代表的是血量，導致每次都要花費大量時間對阿宇解釋，拖慢工作進度。最後，2024年時公司嘗試讓阿宇加入下一個遊戲團隊，負責前後端共寫，但團隊成員認為阿宇成果品質不佳、缺乏安排進度能力、對遊戲不了解等7個原因，且多次給予輔導、調整機會，皆無法達標，然而在給出2選1的題目後，阿宇雖選擇後者，但他當時卻拒絕開發新遊戲，公司因此決定要終止僱傭關係。
法官審酌證據後指出，阿宇的工作長期表現從主觀、客觀層面來說，都未符合公司的合理期待，且公司已經盡了「解僱前最後手段性原則」，給予機會都未見成效，認為解僱手段不違法，一、二審都駁回阿宇復職請求。
