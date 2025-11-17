開盤勁揚逾1角！ 台幣為何突暴升 專家 「因果、影響」全說了





英國《經濟學人》日前點名新台幣匯率長期偏低、央行匯率政策有問題，引發外界好奇台灣是否刻意壓低匯率，隨後我國央行與美國財政部發表聯合聲明澄清，台灣外匯市場也相繼反應，新台幣兌美元今（17日）開盤湧現升值壓力，一度強升逾1角，面臨31元關卡保衛戰，對此臉書粉專《直雲的投資筆記》認為，台幣過度升值並非好事，短期影響也不可逆，可能會讓旅遊、航空等5類股受惠，同時也將對金融等3類股造成負面影響。

就在中美發表聯合聲明回應《經濟學人》之後，新台幣兌美元今日早盤報31.13 元，小升0.02元，開盤10分鐘內一度升值1.26角、暫報31.024元，截稿前暫報31.12，引發外界關注央行是否會在盤中介入調節。

針對近日台幣匯率波動，臉書粉專《直雲的投資筆記》一連多篇文章進行分析，它認為《經濟學人》警告匯率偏低的消息並非直接導致台幣走升，真正關鍵來自台美發表聯合聲明，不免讓外界懷疑我國央行其實是受到美國財政部影響，加上台灣還在爭取調降關稅，也讓外界好奇是否透過台幣匯率上升，藉此換取更好的關稅條件。

該粉專出，近期新台幣強勢升值，今年4、5月期間一度暴漲超過5%，帶動市場對資金動能的討論，由於強勢貨幣通常會吸引外資進場布局，市場也觀察到外資大舉匯入，加上連續多日的買超力道，使台股同步走揚，因此市場普遍認為「台幣升值→外資買台幣→資金湧入台股」的鏈條確實推動短線行情，不過台幣走強同時也帶來另一項隱憂，即是對台灣出口產業的獲利形成壓力。

《直雲的投資筆記》提醒，台幣匯率升值雖然有利台股資金面，但對出口導向企業來說，美元換回台幣後的實際收益將被壓縮，以台積電為例，董事長魏哲家曾指出新台幣每升值1%，將侵蝕公司毛利率約0.4個百分點，由此可知如果企業未及時避險，獲利恐遭將受到明顯影響。

該粉專提到，因為幾乎沒有人投資台灣債券，指的都是台灣人用台幣投資美國債券，因此台幣升值是對於債券投資人一大傷害，畢竟債券的報酬率可能一年就3~4%，只要升值就等於全部吃掉，所以債券投資人預期降息讓債券帶來的利潤，除了被降息讓美元貶值給傷害，還會被台幣單方面升值傷害，等於吃了兩大傷害，也就是做白工。

《直雲的投資筆記》認為，台幣升值短期股市會受到外資進場而感到開心，但是如果升值到29元會對台股大部分毛利低和沒有錢避險的企業是很大傷害，整個股市不可能只有高毛利公司在撐場，因此認為台幣過度升值對台股指數短多、中多、長空。

那麼台幣升值是好事嗎？根據該粉專的觀點，任何貨幣升值是傷害出口但有利進口，但台灣、日本和韓國都是出口導向，如果其他國家的貨幣沒有貶值，只有台幣升值，這對台灣出口商品的價格競爭力將是一大打擊，於是有些人可能認為台幣升值很好，此舉有利於進口，但台灣進口的比例和商品非常少數，進口主要是石油和很少數的原物料，因此對比出口受惠，升值帶來的進口受惠程度幾乎沒有，市場更衍生出「亞幣競貶」這個詞彙，即是亞洲各國讓自己貨幣變得超便宜來爭取競爭優勢，由此可知貨幣貶值對國家相對有助益。

《直雲的投資筆記》指出，台幣升值會壓迫到台灣很多產業，一旦出現失業情況可能產生連鎖反應，短期影響也不可逆，可能會讓旅遊、航空等5類股受惠，同時也將對金融等3類股造成負面影響，正反影響如下：

一、台幣升值受惠股

1.權值股

台幣升值會讓外資錢進台股，他們主要想賺匯差，所以會把錢放在穩定成長的權值股。而且權值公司本身才有錢可以避險。

2.旅遊股航空股

因為當台幣升值，那換成其他國家的幣值就會比較划算，就會促進國人想要出國旅遊，所以對於旅遊股就會有幫助。航空股則是因為用美金買油會變便宜讓成本大降！

3.食品股

農畜廠廠等食品股使用大量黃小玉等原物料因主要仰賴進口。升值讓他們成本變低。

4.內需股

內需股就是靠進口國外的商品來滿足國人的生活需求，當台幣升值那進口的商品成本就變低，這樣會提升公司的毛利率。

5.資產股

台幣升值後台灣的資產變得值錢，擁有大片台灣土地的公司等於有更高價值的資產。

二、台幣升值受挫股

1.金融股

金融股因為擁有大量的美元債券，甚至可以說是主要的收入之一，台幣升值等於金融業的資產縮水。

2.工具機股

因為工具機的對手主要是日本，這波日本並沒有跟著升值，等於利潤大幅縮水，競爭力也大降低。

3.中小型股

升值如果沒有因應避險，會大幅地影響台幣營收，但是避險需要成本，中小型股無法避險會受到嚴重影響。

（封面示意圖／東森新聞）

