開盤勁揚逾1角！ 台幣為何突暴升 專家 「因果、影響」全說了
英國《經濟學人》日前點名新台幣匯率長期偏低、央行匯率政策有問題，引發外界好奇台灣是否刻意壓低匯率，隨後我國央行與美國財政部發表聯合聲明澄清，台灣外匯市場也相繼反應，新台幣兌美元今（17日）開盤湧現升值壓力，一度強升逾1角，面臨31元關卡保衛戰，對此臉書粉專《直雲的投資筆記》認為，台幣過度升值並非好事，短期影響也不可逆，可能會讓旅遊、航空等5類股受惠，同時也將對金融等3類股造成負面影響。
就在中美發表聯合聲明回應《經濟學人》之後，新台幣兌美元今日早盤報31.13 元，小升0.02元，開盤10分鐘內一度升值1.26角、暫報31.024元，截稿前暫報31.12，引發外界關注央行是否會在盤中介入調節。
針對近日台幣匯率波動，臉書粉專《直雲的投資筆記》一連多篇文章進行分析，它認為《經濟學人》警告匯率偏低的消息並非直接導致台幣走升，真正關鍵來自台美發表聯合聲明，不免讓外界懷疑我國央行其實是受到美國財政部影響，加上台灣還在爭取調降關稅，也讓外界好奇是否透過台幣匯率上升，藉此換取更好的關稅條件。
該粉專出，近期新台幣強勢升值，今年4、5月期間一度暴漲超過5%，帶動市場對資金動能的討論，由於強勢貨幣通常會吸引外資進場布局，市場也觀察到外資大舉匯入，加上連續多日的買超力道，使台股同步走揚，因此市場普遍認為「台幣升值→外資買台幣→資金湧入台股」的鏈條確實推動短線行情，不過台幣走強同時也帶來另一項隱憂，即是對台灣出口產業的獲利形成壓力。
《直雲的投資筆記》提醒，台幣匯率升值雖然有利台股資金面，但對出口導向企業來說，美元換回台幣後的實際收益將被壓縮，以台積電為例，董事長魏哲家曾指出新台幣每升值1%，將侵蝕公司毛利率約0.4個百分點，由此可知如果企業未及時避險，獲利恐遭將受到明顯影響。
該粉專提到，因為幾乎沒有人投資台灣債券，指的都是台灣人用台幣投資美國債券，因此台幣升值是對於債券投資人一大傷害，畢竟債券的報酬率可能一年就3~4%，只要升值就等於全部吃掉，所以債券投資人預期降息讓債券帶來的利潤，除了被降息讓美元貶值給傷害，還會被台幣單方面升值傷害，等於吃了兩大傷害，也就是做白工。
《直雲的投資筆記》認為，台幣升值短期股市會受到外資進場而感到開心，但是如果升值到29元會對台股大部分毛利低和沒有錢避險的企業是很大傷害，整個股市不可能只有高毛利公司在撐場，因此認為台幣過度升值對台股指數短多、中多、長空。
那麼台幣升值是好事嗎？根據該粉專的觀點，任何貨幣升值是傷害出口但有利進口，但台灣、日本和韓國都是出口導向，如果其他國家的貨幣沒有貶值，只有台幣升值，這對台灣出口商品的價格競爭力將是一大打擊，於是有些人可能認為台幣升值很好，此舉有利於進口，但台灣進口的比例和商品非常少數，進口主要是石油和很少數的原物料，因此對比出口受惠，升值帶來的進口受惠程度幾乎沒有，市場更衍生出「亞幣競貶」這個詞彙，即是亞洲各國讓自己貨幣變得超便宜來爭取競爭優勢，由此可知貨幣貶值對國家相對有助益。
《直雲的投資筆記》指出，台幣升值會壓迫到台灣很多產業，一旦出現失業情況可能產生連鎖反應，短期影響也不可逆，可能會讓旅遊、航空等5類股受惠，同時也將對金融等3類股造成負面影響，正反影響如下：
一、台幣升值受惠股
1.權值股
台幣升值會讓外資錢進台股，他們主要想賺匯差，所以會把錢放在穩定成長的權值股。而且權值公司本身才有錢可以避險。
2.旅遊股航空股
因為當台幣升值，那換成其他國家的幣值就會比較划算，就會促進國人想要出國旅遊，所以對於旅遊股就會有幫助。航空股則是因為用美金買油會變便宜讓成本大降！
3.食品股
農畜廠廠等食品股使用大量黃小玉等原物料因主要仰賴進口。升值讓他們成本變低。
.
4.內需股
內需股就是靠進口國外的商品來滿足國人的生活需求，當台幣升值那進口的商品成本就變低，這樣會提升公司的毛利率。
5.資產股
台幣升值後台灣的資產變得值錢，擁有大片台灣土地的公司等於有更高價值的資產。
二、台幣升值受挫股
1.金融股
金融股因為擁有大量的美元債券，甚至可以說是主要的收入之一，台幣升值等於金融業的資產縮水。
2.工具機股
因為工具機的對手主要是日本，這波日本並沒有跟著升值，等於利潤大幅縮水，競爭力也大降低。
3.中小型股
升值如果沒有因應避險，會大幅地影響台幣營收，但是避險需要成本，中小型股無法避險會受到嚴重影響。
（封面示意圖／東森新聞）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 48 分鐘前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
新台幣勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》之後、快升破31關卡 專家最新解析出爐
央行回應《經濟學人》指控壓抑匯率後，新台幣兌美元今（17）日早盤強勢升值，一度升至 31.024 元，升幅達 1.26 角。外匯專家李其展表示，此波匯率走升與央行立場有關聯，後續也要留意外資動向。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
雲豹能源慘跌剩不到百元...大手筆買回3000張庫藏股救市
雲豹能源（6869）14日董事會決議，啟動第3次庫藏股買回計畫，預計買回3,000張普通股，約占已發行股份2.18%，買回期間自今年11月14日起至2026年1月13日止，買回區間價格為每股新台幣170元。雲豹能源近期股價慘跌，過去曾高達330元的股價至今不到百元，公司難忍股價下挫，終於出手救市，股價今日小有起色，一度上漲4%後漲幅收斂。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
前三季獲利出爐！生技股排行洗牌 6悍將閃亮
生技股前三季獲利出爐，有六家公司賺逾一股本，優於去年同期；保瑞每股稅後純益（EPS）以21.34元持續稱王，晶碩、美時分別達15.38、13.82元緊跟在後。前三季生技股EPS前十強排行大洗牌，藥華藥、大學光、生展入列，精華、軒郁、達爾膚則跌出榜外。工商時報 ・ 7 小時前
台股大漲275點！ 記憶體報復強彈 「這檔」開盤秒漲停
台股今（17）日早盤開高震盪，來到27668點，上漲275點，漲幅1.03%，預估成交量5700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到259.39點，漲3.14點，漲幅1.23%。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 4 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！4情況恐領不到 如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
領錢時間到！台積電配息6元「這天」發 分析師預測「這年」上看10元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）日前召開董事會，決議將提升每股配息金額，調整至歷史新高價6元，消息一出引發股民一片叫好。知名半導體分析...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
目標價喊36.6元！「它」靠華邦電＋海纜＋不銹鋼三箭齊發 Q3獲利狂飆季增104%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導華新（1605）10月營收小幅滑落，但本業線纜訂單穩健，加上轉投資表現亮眼，吸引法人重回關注。市場認為，華新不論在台電強...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 3 小時前