開盤飆613點見高點就掰有鬼 專家：現在籌碼亂千萬別找死
美股在聯準會（FED）靠「嘴巴控盤」、12月降息機率上升，加上多項AI科技股釋出好消息，週一美股全面大漲，帶動今（25）日台股一開盤就氣勢如虹。台股早盤以27118.02點、大漲613.78點跳空開出，但沒想到虎頭蛇尾這就是今日的最高點了。隨後隨著美股電子盤走跌帶衰，台股漲幅一路收斂，收盤來到26912.17點、上漲407.93點、漲幅1.54%。
先前「拉肚子」的權值股，今天終於展現厚實肩膀。權王台積電（2330）一檔就貢獻321.36點，聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）也一起帶頭衝。雖然，最近大盤震盪，但不少公司仍創下新高，其中早盤強攻漲停的創意（3443）直接衝上歷史新高的2175元。最近，它題材根本連環爆，Google GEMINI3大受好評，其中Google TPU的供應商博通，就是創意的重要AI供應鏈夥伴。
Tesla執行長馬斯克也推了一把AI熱潮。他喊話旗下A14晶片「非常強」，明年Q2量產的A15，以及後續的A16（由三星代工）會更強，甚至「將是其他AI的總和」。而其中A15就是與台廠創意合作的晶片，再度點燃市場對台灣AI供應鏈的想像。
瑞源投顧分析師林儒毅表示，除了矽智財族群續強，封測、矽光子族群因受惠台積電供應鏈大會題材，近期表現同樣亮眼。不過，他也提醒，雖然今天指數收紅，但量能明顯不足僅4757億元，要想向上再衝一段並不容易。台股若想更穩健往上攻，成交量至少要站上5600億元；而現階段超過3000億元的偏高融資水位，也會讓大盤只要稍微有一點風吹草動就可能快速下殺。
本週11/27進入美國感恩節連假，林儒毅預期，美股與台股本週波動都不會太大，市場大機率會維持觀望氣氛。
更多鏡報報導
TWICE高雄開唱首日傳災情！粉絲砸8900買VIP只見一片白...子瑜也「美到發光」
他們摘「野生菌菇」煮來吃 中毒狂嘔拉肚子…釀3死2傷
直擊／76歲天后驚傳發生意外！登台前傷勢曝光 民歌大團圓臨陣換將
其他人也在看
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
減肥新藥超熱！「醫藥大廠」開盤即攻漲停炸出11億元 近6千人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於市場對減肥新藥CBL-514臨床進度的關注，醫藥大廠康霈*（6919）今（25）日股價表現搶眼，開盤即攻漲停，上漲13.5元至1...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
鴻海利多連發卻不漲？今陷220元保衛戰 專家曝一關鍵：山上來的滾石先別擋
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期持續走弱，今（24）日更與大盤不同調，明明利多連連卻漲聲難響，股價更回測221元、下跌。啟發投顧分析師郭憲政指出，其實仍是外資持續殺出，若以高點計算，融資斷頭價至少到206元，建議在價格接近200元時再去留意進場，直言「山上滾下來的石頭先別擋。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 8 小時前
液冷爆發點來了！散熱大廠下跌5%仍不怕？「接大單關鍵」曝光：明年營收衝50%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器散熱升級潮仍在延燒，Q4對液冷技術的需求有望持續走強。不過，散熱大廠雙鴻（3324）上週五（21日）股價遭重挫，盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不到一個月拉5次漲停！「這被動元件」股價4天飆35%登強勢股王 它三個月狂漲227%也上榜
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（24）日台股加權指數收盤26,504.24點，漲69.3點，漲幅0.26%，觀察昨日表現強勢個股，受惠於被動元件需求增加，再加上中...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝
美國政府經歷長達 43 天、史上最久的關門，使原本延後發布的 9 月非農就業數據出爐後亮眼呈現，新增就業達 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。意外強勁的數據推升美元指數彈升，金價更一度自高點「跳水」急跌近 2%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《半導體》外資點名聯發科「兩頭燒」：手機毛利縮、ASIC專案卡關
【時報記者王逸芯台北報導】美系外資最新報告指出，受到智慧手機業務競爭加劇、成本上升以及終端需求疲弱影響，將聯發科（2454）2026與2027年每股盈餘（EPS）預估下調4%，反映核心業務毛利率前景轉弱。外資表示，聯發科股價近三個月相對大盤表現不佳（-18%，同期台股上漲9%），市場情緒本已偏空，而2026年上半年獲利年減幅度可能加劇，使短期反彈機會受限。 外資強調，雖然聯發科管理層對主要美系雲端服務商（CSP）的資料中心ASIC專案具信心，但該專案過去一年多次延遲，仍需觀察後續執行狀況，另一家美系CSP專案同樣面臨遞延，加上設計服務市場競爭激烈，使能見度有限。基於修正後的獲利預估，外資維持「中立」評等，目標價從1300元調降到1260元，恐使股價短期內仍有壓力。 外資指出，智慧手機SoC毛利率下行壓力大於預期，主要受到高通在中高階市場採取更具侵略性的價格策略，加上三星提供較低晶圓代工成本，使競爭進一步升溫；同時，聯發科旗艦SoC如天璣9500因晶片面積更大、設計效率不足，導致成本推升，而台積電（2330）先進製程漲價、封測產能吃緊與BT載板成本上揚也使費用增加。在安卓終端需求疲弱的背時報資訊 ・ 4 小時前
台股急震一周 抗跌ETF前10強出列
輝達財報慶祝行情只熱了一天，台股也跟著上沖下洗：先大漲、隔天又回吐，整體回到開獎前的起跑點。加權指數在這波「估值修正配利率變數」的雙重壓力下劇烈震盪，11月21日單日下跌3.61%，近一周累計回落3.51%。不過同一時間，市場上布局台股的ETF並非全軍覆沒，統計近一周仍有46檔報酬優於大盤，顯示資金在逆風中開始挑「波動小、配息穩、能扛住回檔」的方向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
焦點股》信驊：入列MSCI成份股 法說行情提早發動
股王信驊（5274）納入MSCI最新全球標準型指數成分股，預計今日盤後生效，信驊今日下午即將召開法說會，由董事長林鴻明親自開講，近來AI泡沫論不斷發酵，衝擊輝達等AI概念股，但信驊股價表現相當強勢，今日早盤一度大漲逾8%，來到6600元，守在各均線之上。自由時報 ・ 1 天前
美股早盤記憶體飆風再起！Alphabet漲勢難擋
[NOWnews今日新聞]美股主要指數今(24)日早盤全面勁揚，擺脫上周萎靡行情，科技股回神，記憶體族群美光飆風再起上漲6%，Google母公司Alphabet在Gemini3推出後強勢帶動下，股價也...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
迎廣桃園廠獲輝達認證，GB300正式出貨，訂單滿到明年H1
【財訊快報／記者王宜弘報導】伺服器機殼廠迎廣(6117)桃園伺服器廠區第三季正式獲輝達認證，9月起為客戶量產出貨GB300系統組裝訂單，業績加溫，第四季業績可望優於上季，再創新高，展望明年，因客戶訂單能見度高，迎廣受惠，產能滿到上半年。迎廣週一(24日)召開法說會，說明第三季財報與後市展望。在AI伺服器訂單持續成長之下，第三季營收8.61億元再創新高，毛利率維持31.87%高檔，稅後盈餘1.26億元，較上季大增2.8倍，年增率逾七成，EPS 1.36元，累計前三季稅後盈餘23.9億元，年增率11%，營業利益3.34億元，年增21%，稅後盈餘為2.02億元，年減24%，EPS 2.21元。迎廣指出，前三季伺服器業績佔比已達57.37%，較去年同期的56%持續成長，再創新高紀錄，電腦機殼佔比則為31.04%，略低於同期的31.24%，電源供應器3.38%，散熱模組1.59%；展望明年，因AI伺服器的訂單能見度高，成長可期，因此伺服器的業績佔比可望正式突破6成，電腦機殼佔比則將首度下降到30%以下，產品結構持續優化。由於台系品牌主力客戶獲輝達關聯企業訂單，第三季迎廣桃園伺服器組裝廠正式取得輝財訊快報 ・ 21 小時前
台積電漲20元至1405後熄火！名師示警：外資才剛大砍 短線難強攻
美國 12 月降息機率重新回升至七成以上，牽動科技股情緒回暖，台積電（2330）今（24）日盤中一度「回神」拉升20元至 1405 元，但高點後買盤力道轉弱，股價又回落至平盤附近的 1385 元震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
無人機需求帶動出口狂飆 台灣10個月衝上全球出口榜前列
財政部表示，無人機其低成本與靈活運用特性，不僅能用於個人娛樂、影像拍攝、智慧農業等領域，也是建構國防不對稱戰力的重要工具。113年全球無人機出口金額已經達到58.2億美元，年增36.1％，顯見無人機仍是高速成長的產業。就全球來看，大陸憑藉政策支持、技術與價格優勢，為...CTWANT ・ 1 天前
200萬股民快達陣！0050週增7.4萬人 2檔高股息ETF也有破萬人上車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股上週隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50（0050）與主要高股息ETF，0050週增7.4萬人奪冠，並...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台股終於回溫啦！「PCB大廠」一度漲近10%炸108億成交額…南亞科、華邦電齊走高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股走勢深受美股變化影響，上週五（21）美股四大指數因再降息的消息而齊漲，台股今（24）日就連帶回溫，截至上午10點13分...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股再現異常波動！南亞科股價瘋漲被盯 「矽光子大咖」近90天猛飆174%...高盛單日倒貨破億遭列注意股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（24）日開高震盪，終場加權指數上漲69.3點，漲幅0.26%，收在26,504.24點，成交金額7,130億元。證交所於昨日公布最新...FTNN新聞網 ・ 5 小時前