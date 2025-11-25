開盤飆613點見高點就掰有鬼 專家：現在籌碼亂千萬別找死

瑞源投顧分析師林儒毅提醒，台股今天雖然反彈，但量能不夠、融資餘額偏高，要慎選低基期、有基本面個股，千萬別找死。圖／鏡週刊示意圖

美股在聯準會（FED）靠「嘴巴控盤」、12月降息機率上升，加上多項AI科技股釋出好消息，週一美股全面大漲，帶動今（25）日台股一開盤就氣勢如虹。台股早盤以27118.02點、大漲613.78點跳空開出，但沒想到虎頭蛇尾這就是今日的最高點了。隨後隨著美股電子盤走跌帶衰，台股漲幅一路收斂，收盤來到26912.17點、上漲407.93點、漲幅1.54%。

先前「拉肚子」的權值股，今天終於展現厚實肩膀。權王台積電（2330）一檔就貢獻321.36點，聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）也一起帶頭衝。雖然，最近大盤震盪，但不少公司仍創下新高，其中早盤強攻漲停的創意（3443）直接衝上歷史新高的2175元。最近，它題材根本連環爆，Google GEMINI3大受好評，其中Google TPU的供應商博通，就是創意的重要AI供應鏈夥伴。

Tesla執行長馬斯克也推了一把AI熱潮。他喊話旗下A14晶片「非常強」，明年Q2量產的A15，以及後續的A16（由三星代工）會更強，甚至「將是其他AI的總和」。而其中A15就是與台廠創意合作的晶片，再度點燃市場對台灣AI供應鏈的想像。

瑞源投顧分析師林儒毅表示，除了矽智財族群續強，封測、矽光子族群因受惠台積電供應鏈大會題材，近期表現同樣亮眼。不過，他也提醒，雖然今天指數收紅，但量能明顯不足僅4757億元，要想向上再衝一段並不容易。台股若想更穩健往上攻，成交量至少要站上5600億元；而現階段超過3000億元的偏高融資水位，也會讓大盤只要稍微有一點風吹草動就可能快速下殺。

本週11/27進入美國感恩節連假，林儒毅預期，美股與台股本週波動都不會太大，市場大機率會維持觀望氣氛。



