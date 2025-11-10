開盤／不畏外資連砍！記憶體、台積電逆勢爆量急拉 大盤漲逾2百點

財經中心／李宜樺報導

台股早盤勁揚超過 200 點，記憶體族群全面爆量點火，帶動大盤強勢翻紅。（示意圖／PIXABAY）

台股今（10）日開盤在資金回流電子與記憶體族群的帶動下氣勢如虹，早盤一度大漲 238.16 點，強攻至 27,889.57 點，寫下本月最強單日開局。權值王台積電早盤上漲 15 元至 1,475 元，成功穩住大盤重心；記憶體族群更火力全開，創見開盤即攻上漲停板 163 元，市場買盤湧入，盤面焦點全面轉向中高價記憶體 IC 與模組族群。

美科技股重挫壓力仍在

美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）提出重新開放政府的協議計畫，一度振奮市場情緒，但科技股賣壓未散，美股四大指數最終漲跌互見。那斯達克上週重挫約 3%，創下 4 月以來最慘單週表現；費城半導體續跌 1.01%，顯示市場對 AI 及晶片估值過高的疑慮仍強烈。台積電、日月光 ADR 皆收黑，僅聯電 ADR 微幅收漲，影響今日台股電子權值族群的開盤氛圍。

外資連砍籌碼不利 台股逆勢走高

台指期夜盤上週五下跌 160 點、台積電期貨同步收低，外資單日賣超 353 億元，三大法人合計賣超 473 億元，顯示外資並未鬆手。不過，隨今日記憶體族群全面噴發，帶動大盤甩尾轉強，空方力道未能延續至開盤。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

