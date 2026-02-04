開盤／兆元宴大咖全倒地！美股拖累台股大盤重跌217點 失守3萬2

財經中心／李宜樺報導

台股今日開盤受美股重挫影響，大盤指數跳空大跌逾200點，失守三萬二千點大關。台積電（2330）今日開盤慘摔25元，領跌半導體族群，市場投資情緒極度不安。（圖／資料照）

美股四大指數同步走弱，受此利空夾擊，台股今（4）日開盤即面臨強大賣壓，大盤重挫217.81點，指數跌回31977.55點，正式跌破三萬二千點大關。

兆元宴廠成重災區

台股「兆元宴」指標股今日全線倒地，權王台積電（2330）開盤重摔25元，股價來到1775元；聯發科（2454）同樣慘烈，下跌35元來到1760元；智邦（2345）則大跌45元，回測1140元。由於台指期夜盤已率先下跌179點，加上融資單日狂增32億元，籌碼面不穩定讓今日開盤壓力爆棚。

融資增加增添隱憂

從盤勢結構來看，電子股仍是今日重災區。法人提醒，融資單日增加32億元，顯示散戶在高檔仍積極進場，但在國際股市氣氛偏空、地緣政治動盪下，指數恐先測試支撐。目前市場焦點仍放在美股期貨走勢以及權值股能否止穩，短線建議投資人操作轉趨保守。

