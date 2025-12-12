開盤／博通財報亮台股！網通王智邦連噴三天 台股噴200點大反攻

財經中心／李宜樺報導

聯準會降息引爆全球資金大挪移，台股在權王台積電與網通股王智邦的帶動下絕地反攻，大盤狂漲超過200點，氣氛極為火熱。 智邦受惠於AI伺服器與博通財報題材，連三天大漲，股價直逼歷史新高，成為今日台股盤面最受矚目的飆股。（圖／資料照）

台積電領軍爆衝！網通股王智邦「三天噴百元」

受到美股強勢創高的激勵，台指期夜盤飆漲221點，台積電期貨更同步大漲20元，顯示市場對今日開盤的信心已全面爆棚。權值股指標台積電（2330）不負眾望，現貨開盤即上攻，上漲10元，股價站上1480元！更讓人瞠目結舌的是，網通股王智邦（2345）成為盤面最閃耀的焦點，受惠於資料中心、AI伺服器需求爆發，加上博通（Broadcom）財報即將揭曉的題材助攻，智邦已經連三天大漲，今日更是一開盤就狂漲25元，衝上1160元天價，市場預期它極有可能再突破新高1185元，表現極為剽悍，值得所有投資人密切關注。

博通財報倒數計時！供應鏈狂歡名單曝光

除了智邦之外，博通供應鏈概念股也成為多頭資金鎖定的目標。博通近期積極佈局AI、光通訊及WiFi 7，相關受惠個股如聯發科（2454）、明泰（3380）、光通訊元件廠眾達-KY（4977）、射頻IC廠立積（4968）、電源管理IC廠茂達（6138）等，今日盤面表現強勢，成為資金追捧的寵兒。分析師認為，在聯準會降息循環下，新興市場資金回流機率升高，台股仍是亞股中最具吸引力的市場之一，建議投資人可鎖定半導體設備、記憶體、矽光子、PCB等具備產業長期支撐的族群，逢低擇優布局。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

以為能輕鬆養老！退休父因「女兒1句話」面臨破產 重返職場含淚兼差

史上最強放水 鮑威爾最後一舞？游庭皓預測明年聯準會至少「再降X碼」

麻吉大哥「錢虧不完」的祕密曝！黃立成靠1眼光發家致富 3大訣竅首公開

輝達首證實「定位驗證」技術 專盯晶片有無走私流入黑市

