開盤／台積電小漲護盤 大盤穩守28,400點 傳產續旺

台股早盤開高走揚，加權指數站上28,400點關卡，傳產股接棒領軍，運輸、造紙、電纜族群漲勢亮眼。台積電小漲至1515元，穩定大盤結構。資金明顯由防禦股轉向中小型與景氣循環族群，市場風險偏好回升，整體盤勢延續多頭格局。（示意圖／PIXABAY）

台股在多頭氣氛帶動下開高走揚，加權指數一度來到28,461點，上漲166點，漲幅0.58%；櫃買指數同步上漲0.53%，顯示不只是權值股，連中小型個股也有買盤進駐，盤面資金動能偏多。值得留意的是，權值王台積電早盤報1515元，較前一日小漲10元、漲幅約0.66%，雖然漲幅不大，但紅盤表現仍對大盤形成穩定力量，顯示多頭結構尚未鬆動。

族群表現上，今天不是電子股一枝獨秀，反而是傳產、運輸、機電、造紙等類股輪流上攻，運輸指數漲逾1.6%，長榮漲幅超過2%，帶動市場情緒轉向積極；電纜、造紙指數也都有1%以上漲幅，呈現「低基期＋題材性」資金追價的樣貌。反觀食品、生醫、百貨等防禦型個股則小幅回檔，顯示資金正在從保守股轉往風險資產，市場風險偏好回升。

整體來看，今日盤勢屬於「權值穩、傳產攻、電子不拖累」的健康多頭型態，只要指數能續守28,400點上方，短線仍有機會往上震盪挑戰更高區間。

台股昨日（29）在Nvidia GTC釋出AI正面訊息與美中貿易協議傳聞助攻下，電子權值股領軍大漲，指數終場收高1.24%、報28,294.74點，成交量放大至5,942.2億元，成功站上28,000大關。

外資單日買超71.88億元，自營商同步買超86.13億元，三大法人合計買超超過百億。期貨方面外資空單小幅回補3,033口，選擇權避險成本回落至6,180元，顯示短線偏多氛圍尚在。

個股方面，昨日3017奇鋐、3324雙鴻受惠AI水冷散熱需求延續，外資同步調高2026–2027年EPS與目標價，成市場焦點，今日可望延續走勢；2337旺宏、3081聯亞則在法說後獲正面評價，記憶體與矽光子布局前景明朗。

產業輪動上，IC封測、UPS變壓器、EMS等次產業族群昨日強勢，漲幅皆逾3.2%，反觀傳產玻陶、生技則表現疲弱，跌幅逾1.8%。

綜合來看，市場聚焦聯準會後續利率動向與美中消息變化，短線震盪不減中長期多頭結構。投資人宜聚焦具成長題材與業績支撐個股，AI伺服器、綠能供應鏈與記憶體循環等仍為多方核心主線。

