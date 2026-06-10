開盤／台積電跌20元拖累！台股開盤跌近300點 AI股賣壓再現

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財經中心／余國棟報導

受到美股科技股再度走弱衝擊，台股今（10）日開盤同步承受沉重賣壓，加權指數開低走弱，開盤下跌224.81點，跌幅0.5%；櫃買指數同步下跌0.54點至424.17點，跌幅0.13%。權王台積電開盤下跌20元至2,285元，成為壓抑指數最大關鍵，市場資金明顯轉趨保守。（示意圖／PIXABAY）

受到美股科技股再度走弱衝擊，台股今（10）日開盤同步承受沉重賣壓，加權指數開低走弱，開盤下跌224.81點，跌幅0.5%；櫃買指數同步下跌0.54點至424.17點，跌幅0.13%。權王台積電開盤下跌20元至2,285元，成為壓抑指數最大關鍵，市場資金明顯轉趨保守。

AI概念股賣壓再現 半導體成重災區

儘管國際油價大幅回落，但市場對AI產業成長動能的疑慮再度升高，美股週二科技股反彈曇花一現，半導體與伺服器供應鏈全面轉弱，拖累台股今日開盤同步下挫。從盤面類股表現觀察，半導體類股指數下跌1.43%，成為拖累大盤的重要族群之一。權值龍頭台積電下跌20元至2,285元，跌幅約0.87%，其走弱直接影響大盤表現。

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倫元投顧陳學進分析師認為，台股中長線仍可聚焦AI結構性成長主軸，但選股須回歸基本面與評價紀律；仍可留意四大主流產業方向：(一)AI伺服器與資料中心：伺服器組裝、電源供應器、散熱模組、機殼、高速傳輸等，代表族群：台積電、鴻海、廣達、緯穎、奇鋐、勤誠等；(二)先進製程與先進封裝：CoWoS、CoPoS、CPO、封測設備、半導體材料，代表族群：日月投、南茂、福懋科、翔名、科嶠、大量等；(三)PCB／CCL／光通訊／被動元件：AI高速傳輸需求帶動升級、ASIC與GPU需求同步受惠，代表族群：聯發科、台光電、金像電、聯茂、臻鼎、華通、聯鈞、國巨、華新科、蜜望實、日電貿、大毅、光頡、華容等；AI終端應用：AI PC、機器人、邊緣AI、智慧車，代表族群：凌華、所羅門、研揚、威強電、廣積、大立光、玉晶光、先進光等；只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意。

電子權值股走弱 鴻海、廣達同步承壓

與AI相關概念族群同步降溫，概念股動態顯示AMD概念股下跌2.31%、GTC概念股下跌2.08%、SEMI矽光子概念股下跌2.02%、Thunderbolt 5概念股跌幅更達2.46%，反映資金持續撤出高估值科技股。

除了台積電之外，電子權值股也難逃賣壓。從產業動態來看，其他電子類股下跌1.8%，為跌幅最重類股；電腦及周邊設備類股下跌1.69%，半導體類股下跌1.43%。

個股方面，鴻海跌幅達2.16%，廣達下跌2.53%，顯示AI伺服器供應鏈成為市場調節重心。由於近期AI概念股漲幅已大，加上美股科技股轉弱，獲利了結賣壓快速湧現。

金融股同樣未能倖免，金融保險類股下跌1.45%，台新新光金跌逾1%，顯示今日市場呈現全面性回檔格局，而非單一族群修正。從台指期表現來看，台指近月期貨同步下跌648點至44,029點，跌幅達1.45%，期現貨同步走弱，也透露市場短線信心明顯不足。

資服、光電族群逆勢撐盤 資金轉向防禦型標的

不過盤面並非全無亮點，部分中小型題材股逆勢吸引買盤進駐。資服類股上漲0.53%，光電類股上漲0.86%，網通類股上漲1.3%，成為今日少數維持紅盤的族群。個股方面，可寧衛亮燈漲停，帶動綠能環保類股上漲0.44%；大立光上漲8.24%，推升光電類股表現；網通股智邦上漲3.84%，成為市場資金避風港之一。

此外，概念股中AI眼鏡概念上漲0.55%、人臉辨識概念上漲0.52%、行動支付概念上漲0.39%，顯示市場資金並未完全退出科技題材，而是轉向具備新應用與較低基期的成長族群。

啟發投顧容逸燊分析師認為，昨日大幅反彈1200點，已越過昨日開盤價，市場等待CPI公布故量縮，但同樣利空週一已經反映過一次，加上下週FED新任主席才上任，指數拉回空間有限，若再次回檔仍應站在買方，而量縮接近4萬5之上可調節持股，維持2-3成現金水位。昨日台日韓被動元件全線復活，AI相關零組件漲價可延續到下半年；CPO則進入關鍵支撐位，美股龍頭必須止穩向上；功率元件及IC設計則已超殺，低檔空間有限可續抱。

美股科技股再度轉弱，使台股今日開盤面臨沉重壓力，短線市場焦點將持續關注美國通膨數據、聯準會利率政策動向，以及AI產業需求是否出現進一步修正訊號。在權值股尚未止穩前，預料台股仍將維持高檔震盪整理格局，投資人宜留意追高風險，並聚焦具基本面支撐與資金進駐的強勢族群。

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