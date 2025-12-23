開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了

財經中心／李宜樺報導

美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。

台積電撐盤 多頭信心回來了

從盤面結構來看，電子權值股再度扮演穩定軍心角色。美股費半指數續彈、AI族群維持熱度，使台積電成為資金首選，盤中穩居紅盤之上，也讓指數不至於出現急拉急殺的震盪走勢。市場普遍認為，只要台積電守住強勢，大盤短線仍有續攻空間。

面板低價補漲？友達開紅引關注

沉寂已久的面板族群今日意外成為焦點之一。友達（2409）開盤走紅，一度來到11.55元，吸引短線資金進場卡位。市調機構集邦指出，受記憶體供給吃緊影響，電視面板報價有機會出現調升，替面板族群帶來久違的想像空間。市場開始討論，這波是否為低價股的補漲起手式，但法人提醒，仍需觀察報價是否真正落地。

黃金白銀銅齊漲 銅板股又香了？

國際商品市場同步升溫，黃金、白銀、銅價近期輪番上攻，也讓相關原物料與低價股重新被點名。盤中部分銅相關概念股出現買盤試水溫，投資人心態從「觀望」轉為「接不接得到」。分析師提醒，商品行情雖熱，但短線漲多後震盪難免，操作宜快不宜戀戰。

