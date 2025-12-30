開盤／台股創新高後拉回跌百點 多空激烈對決！南亞科卡位0050效應發酵

財經中心／李宜樺報導

台股今早盤創高後拉回震盪，權值股整理壓抑指數表現。南亞科因納入0050題材發酵，一開盤股價衝上波段新高。（示意圖／PIXABAY）

台股今（30）日開盤出現創高後拉回走勢，加權指數早盤下跌164.75點，來到28640.39點，多空在高檔正面交鋒。受到美股轉弱影響，市場情緒明顯降溫，獲利了結賣壓出籠，盤面呈現權值股震盪、題材股各自表現的分歧格局。

創高後震盪 資金開始轉趨保守



台股昨（29）日才強勢收在28810.89點，再度改寫歷史新高，但美國股市在2025年最後一週開局不利，道瓊、那斯達克、費半同步走跌，壓抑台股今日開盤表現。期貨市場提前反映壓力，台指期夜盤下挫，也讓投資人轉為謹慎，短線追價意願明顯收斂。

廣告 廣告

台積電高檔整理 群創逆勢吸金



權值股方面，台積電早盤在創高後出現震盪，小跌15元至1515元，對指數形成壓力。不過，面板股群創在外資大買力挺下持續向上攻堅，成為盤面亮點之一，顯示資金並未全面撤出，而是進行族群間的輪動布局。

南亞科卡位0050 買盤提前進場



記憶體族群中，2408南亞科成為市場焦點，因今日盤後將正式納入元大台灣50，資金提前卡位，股價盤中衝上193.5元新高。市場解讀，ETF成分股調整效應持續發酵，短線買盤動能強勁，也帶動記憶體族群人氣回溫。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

傳奇謝幕／股神背後的巨人！巴菲特戰友30大智慧金句曝 這1句點破人性

傳奇謝幕／股神一生智慧！巴菲特30大哲學金句曝光 這1句令人鼻酸

傳奇謝幕／ 60年兄弟情！巴菲特揭波克夏輝煌關鍵 背後靈魂舵手是他

傳奇謝幕／世上再無第二股神！巴菲特將卸任 這3關鍵養成獨特投資眼光

