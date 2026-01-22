開盤／台股噴發狂漲575點！台積電領軍衝鋒 記憶體族群漲停潮來襲

財經中心／師瑞德報導

台股今（22）日多頭氣盛，加權指數暴漲575點收31821點，台積電大漲25元至1765元穩盤。記憶體族群狂噴7%成最強板塊，大東電驚人飆漲52%成妖股之王。櫃買指數強彈2.38%，盤面漲停家數頻傳，僅居家類股獨綠，資金全面湧入電子股，多頭架構確立。（示意圖／PIXABAY）

台股今（22）日開盤氣勢如虹，多頭大軍全線壓境！加權指數一開盤即跳空大漲，早盤09:00加權指數強勢攻抵31821.56點，暴漲575.19點，漲幅達1.84%，一舉粉碎空方防線。櫃買指數（OTC）表現更為剽悍，指數來到300.14點，大漲6.98點，漲幅高達2.38%，顯示內資與主力心態極度偏多，中小型股活蹦亂跳。台指期貨同樣火熱，近月合約報31892點，大漲421點，漲幅1.33%，正價差擴大，預示後市仍有高點可期。

護國神山穩盤 權值股與高價股齊揚

帶領大盤衝鋒的頭號功臣，非「護國神山」台積電（2330）莫屬。台積電開盤氣勢凌厲，截至09:01股價來到1765元，大漲25.00元，漲幅1.43%。從五檔報價來看，買盤掛單積極，1760元整數關卡支撐強勁，成交量迅速放大至4142張，穩穩撐起大盤半壁江山。

資金湧入電子股 記憶體族群紅通通

今日盤面資金明顯重回電子股懷抱，其中「記憶體族群」成為最強勢的領頭羊，類股漲幅高達6.97%，表現令人瞠目結舌。緊追在後的是電子零組件類股，漲幅達4.69%，玻璃指數亦大漲4.49%，顯示資金不僅點火科技股，傳產也有落後補漲的味道。此外，第三代半導體與PCB族群表現不俗，漲幅分別來到3.48%與3.37%，AMLOED概念股也上漲3.36%，電子次族群呈現百花齊放的榮景。相較之下，居家指數逆勢下跌0.27%，呈現萬紅叢中一點綠，成為今日少數走弱的板塊。

飆股盡出 大東電狂噴52%成焦點

在個股表現部分，今日盤面充滿「妖股」氣息。大東電（大東電業）股價如火箭升空，早盤報286.00元，驚人地暴漲98.00元，漲幅高達52.12%，成為市場最吸睛的焦點。此外，多檔個股開盤即鎖死漲停板，包括瑞基上漲2.15元來到23.65元；騰輝電子-KY大漲10.00元至110.00元；以及旅天下大漲10.90%來到61.00元。定穎投控、能率亞洲、瑞軒、連展投控、再生-KY等個股漲幅也都在9.9%以上，甚至觸及漲停，顯示市場追價意願極高，主力作價意圖明顯。

趨勢翻多 汰弱留強

整體而言，今日上市櫃上漲家數遠大於下跌家數，呈現普漲格局。從漲跌分布圖來看，上漲1~3%的家數最多達342家，漲停家數早盤即達5家。分析師指出，隨著加權指數站穩31800點大關，短線多頭架構確立，投資人可留意資金流向，聚焦記憶體、PCB及半導體等強勢族群，但也需留意居家等弱勢類股的修正風險，操作上建議順勢而為，切勿逆勢摸頭。

