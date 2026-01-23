開盤／台股大漲274點！多檔個股亮燈漲停

財經中心／師瑞德報導

台股今日在權王台積電領軍下，加權指數大漲274.68點，成功站上32020.76點大關。盤面上除半導體、生醫表現亮眼外，「通訊網路產業」成為新寵，數據顯示十大科技類基金重倉布局該產業，最高持股近3成，分析師看好其受惠5G、AI發展，未來成長可期。（示意圖／PIXABAY）

台股今日開高走高，加權指數大漲274.68點，漲幅0.86%，收在32020.76點，成功站上32000點大關。櫃買指數也同步上揚，漲2.77點，漲幅0.93%，收在300.59點。台指期貨也表現亮眼，上漲197點，漲幅0.61%，收在32060點。市場買氣熱絡，上市上櫃公司上漲家數遠多於下跌家數，漲停家數更達3家。

台積電領軍 半導體、電零、生醫齊揚

權值股王台積電（2330）今日表現強勢，股價上漲5.00元，漲幅0.28%，收在1765元。半導體產業整體也呈現上漲趨勢。此外，電子零組件、生技醫療、電機機械等類股也表現不俗，分別上漲1.71%、1.84%、1.39%。

通訊網路產業成新寵 十大科技基金重倉布局

值得注意的是，通訊網路產業成為近期市場的焦點。根據最新的統計資料顯示，前十大布局通訊網路產業的投資國內/科技類基金，總持股比例都在93%以上，其中第一名的台中銀數位時代基金，對通訊網路產業的持股比例更高達29.78%。這顯示專業投資機構對該產業的未來發展潛力抱持高度信心。

個股表現搶眼 多檔股票漲停

在個股表現方面，今日有多檔股票漲停，包括宇隆一（111.10元，漲幅10.00%）、昶昕（69.30元，漲幅10.00%）、全新二（110.20元，漲幅9.98%）、百德（68.40元，漲幅9.96%）。其他表現亮眼的個股還包括松川精密、生華科、慶騰、聯昌等，漲幅都在8%以上。



展望後市，投資人可持續關注通訊網路、半導體、生技醫療等產業。通訊網路產業受惠於5G、AI等新興科技的發展，未來成長空間可期。半導體產業則受惠於終端需求的復甦，以及新技術的導入。生技醫療產業則具有長期的成長動能。投資人可留意相關個股的表現，並審慎評估投資風險。

