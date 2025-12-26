開盤／台股延續聖誕行情 台積電漲10元

財經中心／廖珪如報導

台股延續美股節前行情，26日開盤科技股領頭衝。（示意圖／PIXABAY）

受美股在聖誕節假期前夕續寫多頭傳奇，三大指數齊步收高，激勵樂觀情緒延燒至亞洲市場。台股今（26）日開盤加權指數漲幅在0.6％區間震盪，指數在28530.19附近。權值股台積電（2330）漲10元，漲幅0.66%、記憶體族群也全見紅，華邦電（2344）漲幅0.26%區間，台達電（2308）漲幅0.41%，銅箔基板南亞（1303）漲幅1.37%，科技股領頭衝。

美股週三（24）日提前收市，道瓊指數大漲288.75點、漲幅0.60%，收報48731.16點，創下歷史新高。標普500指數小漲22.26點，漲幅0.32%，連續第二個交易日創高。那斯達克指數亦小漲51.47點，收在23613.31點，漲幅0.22%。

