開盤／台股強彈329點！台積電重回1405元 外資回補行情啟動

財經中心／李宜樺報導

台股週一開盤強彈，台積電重返1400元大關，科技股買盤明顯回流。（圖／資料照）

台股週一（24日）開盤即強勢反攻，大盤大漲329.19點，來到26764.13點，擺脫上週暴跌陰霾。台積電同步勁揚20元、重回1405元大關，成為多頭領軍主角。市場押注聯準會12月降息機率升高，帶動科技股買盤回流，美股四大指數週五全線收紅，為今日紅盤開出奠定信心。

美股強彈 科技股買盤回流

美股週五（21日）全面上漲，道瓊勁揚493點、漲幅1.08%，標普500與那斯達克分別上漲0.98%與0.88%，費半同步彈升0.86%。投資人押注降息機率升高，加上科技股經歷長期修正後吸引低接買盤，Alphabet與蘋果領漲。市場普遍預期通膨壓力減緩，聯準會官員近期釋出「傾向轉向」訊號，進一步推升市場風險偏好。

台股擺脫千點跌勢 空單或將回補

上週台股週線重挫千點、創今年來最慘一週，外資單週大賣916億元，三大法人合計賣超破千億。不過夜盤強彈後，市場預期外資短線將轉為回補。啟發投顧分析師容逸燊指出，外資期現貨雖仍偏空，但美股強彈有望迫使部分空單回補，推升台股反彈動能。

