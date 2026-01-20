開盤／台股早盤重挫261點！台積電領跌半導體

財經中心／師瑞德報導

台股今（20）日早盤遭遇亂流，在台積電下跌15元拖累下，加權指數重挫261.27點至31378.02點。電子股成為殺盤重心，記憶體族群暴跌6.69%，半導體同步走弱。資金轉向避險，推升軍工、無人機逆勢上漲逾2%，玻璃與航運亦表現抗跌，盤面呈現電弱傳強格局。（圖／記者林敬旻攝）

台北股市今（20）日開盤遭遇亂流，加權指數一早便面臨沈重賣壓，開盤後不久即大跌261.27點，指數來到31378.02點，跌幅達0.82%，失守31400點整數關卡。權值王台積電表現疲弱，早盤下跌15元，以1745元開出，跌幅0.85%，成為拖累大盤的主因。櫃買指數（OTC）也同步走弱，下跌1.93點至293.18點。盤面上「綠油油」一片，下跌家數明顯多於上漲家數，市場氣氛轉趨保守，投資人需留意盤中是否有低接買盤進駐支撐。

記憶體族群成重災區 電子股倒地不起

今日殺盤重心集中在電子股，尤其是記憶體族群成為重災區，類股指數慘崩6.69%，顯示市場對於記憶體報價或庫存去化仍有疑慮，賣壓湧現導致籌碼鬆動。此外，FOPLP、USB4.0及無線充電等近期熱門概念股也紛紛回檔修正，跌幅介於1%至1.7%之間。半導體類股整體下跌1.17%，缺乏主流部隊帶領，導致電子股人氣渙散，資金明顯從高位階科技股撤出。

地緣政治升溫？軍工無人機逆勢突圍

在一片慘綠中，資金明顯進行防禦性移轉。受惠於地緣政治議題或特定買盤點火，軍工與無人機概念股逆勢突圍，軍工類股上漲2.13%，無人機族群更上漲2.14%，成為盤面上最抗跌的亮點。傳產部分也有資金停泊，玻璃指大漲2.39%，運輸指上漲1.13%，網通族群也維持0.39%的漲幅。顯示在電子股熄火之際，部分資金轉往基期較低或具備防禦屬性的傳產與政策題材股避險。

中小型股各自表態 日馳力特亮燈漲停

儘管大盤重挫，但具備特定題材的中小型股依然活蹦亂跳，呈現「指數放兩旁，個股擺中間」的態勢。自行車零組件廠日馳股價強勢攻上漲停板，來到22.60元，漲幅9.97%；偏光板廠力特也亮燈漲停，報26.75元。其他如尖點、金橋、東研信超等個股漲幅也超過9%，顯示主力大戶並未完全退場，而是鎖定籌碼輕盈的個股進行點火。分析師提醒，今日盤勢呈現「電弱傳強」，投資人操作上應避開線型轉弱的科技股，留意軍工、航運等抗跌族群的續航力。

