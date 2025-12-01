開盤／台股早盤開高急殺55點！台積電翻黑挫15元 聯發科逆襲噴漲25元

財經中心／李宜樺報導

台股今（1）日開盤延續美股黑五樂觀氣氛，早盤一度小漲55.6點、站上27,682.08點，不過一分鐘內隨即翻黑，下跌55.5點、報27,570.98點，短線震盪劇烈。權值股台積電開高走低，從上漲5元急挫15元至1,435元，外資已連三日倒貨；反觀聯發科逆勢強彈，一根噴漲25元成多方焦點。

黑五行情點燃樂觀氣氛 台股開盤先甜後苦



美股經歷感恩節休市後於黑色星期五恢復交易，四大指數全面收紅，道瓊漲289點、那斯達克漲151點、費半更飆125點、漲幅達1.82%。市場對聯準會（Fed）12月降息預期高漲，加上科技股領軍反彈，激勵亞洲市場早盤買氣回溫。不過，台股在短線獲利了結賣壓出籠下，開高後立刻翻黑，顯示市場仍謹慎觀望。

聯發科逆襲狂飆25元 台積電續遭外資調節



法人指出，聯發科雖遭部分外資下修評等，但基本面穩健，加上高階晶片市場需求續強，股價反而逆勢噴出。相較之下，台積電股價連日走弱，外資連三天調節賣超，顯示年底資金有轉移跡象，短線多頭氣勢暫失。

