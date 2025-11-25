開盤／台股暴衝613點重返2萬7！台積電飆50元 AI回魂熱氣再燃

財經中心／李宜樺報導

開盤就爆紅！台股今（25）日氣勢如虹，大盤早盤暴漲613.39點，強勢站回27,117.63點，成功收復2萬7大關，台積電同步飆漲50元至1425元，今日台積電同步舉行2025年供應鏈論壇，可望注入多頭量能，AI與半導體全面回魂，盤面買氣急速回溫。

美股全面強彈 台股止跌反攻

美股週一（24日）強勢收紅，道瓊、標普500、那斯達克與費半指數全面上漲，其中費半狂飆4.63%、那指漲2.69%，科技七巨頭包括Alphabet、輝達、亞馬遜、Meta、微軟、特斯拉及蘋果全面領漲。市場押注聯準會12月降息機率飆升至79%，帶動投資情緒明顯轉暖。

川普訪中添變數 避險情緒降溫

美國總統川普證實已接受中國國家主席習近平邀請，將於明年4月訪問北京。外界解讀此舉可能為中美關係解凍鋪路，供應鏈不確定性下降，市場避險資金轉流科技板塊。美股氣氛大好，台指期夜盤同步大漲470點，台積電期貨盤後狂升35元，今日開盤強彈可說意料之中。

法人點名 關鍵在台積電

倫元投顧分析師陳學進指出，今日反彈關鍵在台積電能否守穩漲勢，若能克服10日線與月線兩道壓力，將牽動外資回補買盤，推升年底行情續攻前高。他提醒，雖短線氣勢強勁，但仍須防範反彈過急出現「虎頭蛇尾」現象。

廣告 廣告

目前盤面呈現明顯輪動，資金自金控、電信轉向科技與AI族群，伺服器、PCB、半導體設備、被動元件等同步轉強。法人預估，本週在美國經濟數據陸續公布、降息預期升溫下，台股有望延續強彈格局。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

3000萬退休金也救不了！老夫妻因兒子1態度忍痛斷聯 只為保留晚年尊嚴

AI來襲 黃仁勳警告聰明人將是最廉價！親揭這4人格特質會翻轉命運

冬季衣服曬不乾？黃金5小時內不乾恐狂長菌 達人教5招室內快乾祕訣

LINE Pay重大改革！年底與一卡通分手衝擊用戶 5大更新一次看

