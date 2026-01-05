開盤／台股狂噴553點！3萬大關就在眼前 台積電衝1635元天價！

財經中心／師瑞德報導

台股今（5）日開高走高，盤中大漲553點至29903點，逼近3萬點大關。權王台積電（2330）勁揚3.15%至1635元天價；記憶體族群表現最強，漲幅達4.76%，旺宏二、凌航亮燈漲停。資金集中電子股，CoWoS、USB 4.0同步走紅，惟水泥、金融等傳產族群逆勢收綠。（示意圖／PIXABAY）

台股今（5）日開盤氣勢如虹，在美股科技股走強及AI需求持續增溫的帶動下，加權指數開盤跳空大漲，盤中一度大漲553.45點，漲幅達1.88%，指數來到29903.26點，距離3萬點整數關卡僅一步之遙，多頭架構穩健。

權王台積電領軍 貢獻漲點主力

權值龍頭台積電（2330）今展現強勁攻勢，開盤跳空開高50元，股價來到1635元，漲幅達3.15%，創下歷史新高價位。觀察盤面資訊，開盤買盤積極，成交量能充沛，顯示外資與法人對先進製程展望持高度正向態度，成為今日大盤攻堅的中流砥柱。

廣告 廣告

電子族群百花齊放 記憶體表現最為強勢

觀察類股表現，資金高度集中於電子族群。半導體類股指數上漲2.96%，光電類股上漲2.33%。細分產業中，受惠於庫存去化結束及報價回升預期，記憶體族群表現最為強勁，類股漲幅高達4.76%，成為盤面焦點。此外，USB 4.0（+3.06%）、CoWoS先進封裝（+2.81%）及玻璃基板（+2.60%）等AI相關供應鏈，亦呈現整齊的紅色上漲格局。

個股方面，旺宏二受惠於記憶體復甦題材，開盤隨即攻上漲停價209.00元；記憶體模組廠凌航亦強勢亮燈漲停至97.90元。其他如鈺創、鈺鎧等個股漲幅均逾9%，富晶通、匯鑽科二亦見漲停鎖死，顯示內資在中小型股的操作心態偏多。

資金排擠效應 傳產金融逆勢走弱

相較於電子股的強勢，部分傳產與政策概念股則呈現疲軟走勢。太陽能、碳匯概念股逆勢呈現綠色下跌，水泥（-0.41%）、金融（-0.27%）及營建類股亦遭資金排擠而收黑。

台股目前技術面呈多頭排列，隨著台積電與AI供應鏈基本面轉強，指數挑戰3萬點大關的機率大增，惟投資人應留意資金輪動節奏，避免過度追高非主流族群。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

準到發毛！華爾街「神預測」去年全命中 神人再開金口再點3趨勢

2026最強一軍名單外流！96%法人押身家賭AI續噴！4類股閉眼買賺

嫌薪水太少？262檔「小資翻身名單」出爐 靠權證把年終變大

美軍逮捕馬杜洛震撼全球！一文看懂對台股與油價影響

