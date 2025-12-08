開盤／台股重返2萬8！台積電領漲 矽光子惠特狂飆火力全開

財經中心／李宜樺報導

台股開盤強勢大漲，台積電漲10元帶頭衝鋒，指數重返2萬8大關，投資氣氛熱絡。（圖／資料照）

台股今（8）日開盤強勢攻高，在台積電領軍與矽光子族群火力全開的帶動下，大盤大漲125.75點，報28106.64點，一舉重返2萬八榮耀。市場資金明顯回流電子權值股，延續美股全面收紅的氣勢，盤面多頭氣氛濃厚。

美股氣勢如虹 通膨降溫助攻降息預期



美股四大指數上週五全面收紅，道瓊上漲104點、標普創高、那斯達克漲0.31%，投資人押注聯準會12月將啟動降息。美國核心PCE物價指數年增2.8%，低於預期，顯示通膨壓力趨緩。根據CME FedWatch工具，市場預估下週降息1碼機率飆升至87%，激勵科技股持續表現。輝達（NVIDIA）雖微跌0.53%，但全週漲逾4%；Netflix重挫近3%，反觀華納兄弟探索（WBD）暴漲6.28%，市場押注媒體併購案過關。

台積電漲10元 矽光子惠特近漲停



回到台股，台積電開盤即走高10元至1470元，帶動指數一舉攻破2萬8大關。AI與矽光子概念股續強，惠特逼近漲停，波若威、訊芯-KY同步上揚。法人分析，AI伺服器需求持續火熱，加上降息預期升溫，資金回流電子族群將是短線主流。

