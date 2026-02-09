開盤／台股開盤大漲逾800點！台積電上漲50元帶動 類股紅通通

財經中心／余國棟報導

加權指數跳空開漲808點，以32,591點開出，漲幅達2.54%，成交量爆出大量。櫃買指數同步走強，大漲2.79%，開盤站上298.85點，整體盤勢氣勢如虹。盤面最特別的是「無一族群下跌」，顯示多頭買盤氣勢如虹，反彈力道極強。（示意圖／PIXABAY）

台股今（9）日在美股全面反彈激勵下強勢開高，加權指數跳空開漲808點，以32,591點開出，漲幅達2.54%，成交量爆出大量。櫃買指數同步走強，大漲2.79%，開盤站上298.85點，整體盤勢氣勢如虹。盤面最特別的是「無一族群下跌」，顯示多頭買盤氣勢如虹，反彈力道極強。

美股週五強勢回神，道瓊指數首次站上歷史性的50,000點大關，標普、那斯達克與費半同步大漲，激勵台指期夜盤大漲850點、台積電期貨上漲55元作收，為今日台股提供強而有力的開盤支撐。整體市場認為，先前科技股遭拋售的跌勢已脫離基本面，逢低買盤快速回流，帶動大盤氣勢回升。

觀察今日台股各大類股表現，呈現全面紅通通的榮景。以成交比重與漲幅來看，最強族群為「記憶體族群」，整體類股漲幅高達6.43%，由旺宏（2337）領軍早盤強漲近10%，成為資金聚焦熱點；其次為「Google TPU概念股」，類股上漲4.96%；再來是「GTC概念股」與「星際之門概念股」，分別大漲4.01%與3.98%，相關個股如聯發科（2454）、台積電皆有亮眼表現。

若從傳統產業與電子產業角度來看，電子四大指標族群全面飆漲。「半導體指數」上漲3.03%，領頭羊台積電（2330）開盤爆量勁揚55元，漲幅高達2.80%，來到1,835元，重新站穩多方信心；「電零指數」上漲3.56%，由欣興（3037）大漲4.11%領軍；「塑膠指數」與「機電指數」也分別大漲3.6%與3.62%，其中南亞（1303）與大量（3008）分別上揚5.71%與9.17%，展現傳產族群補漲契機。

倫元投顧陳學進分析師認為，上週台股的下殺拉回，乃屬於情緒性賣壓宣洩，與基本面無關，在技術面顯現強勁支撐、權值股穩盤效應明顯、以及美股大漲的激勵下，今日將一如預期上演「金蛇甩尾」的戲碼，站穩32K後，還有33K、34K、35K。AI相關產業鏈仍是盤面上基本面透明度、能見度最確定的族群，半導體的產能擴充期很長且雲端大廠需求仍超過市場預期，目前供不應求的狀況短期不易反轉，因此，除了記憶體漲多之後，短線上存有些許雜音干擾外，包括AI ASIC、AI伺服器、PCB上下游、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市聚焦的主軸不變。

啟發投顧容逸燊分析師認為，週五早盤在連續賣壓出籠後已見恐慌性殺盤，台股從低點急速反彈600點，過年前應不易再破31400-500支撐，週五夜盤美股在利多及輝達大漲帶動下，費半大漲帶動科技股，今日將開在32500之上。記憶體年前除漲多外，近期盤面也有多空消息並存，國際大廠除長鑫以外產能將陸續在2027開出，建議等待過年後再布局，美股光通訊大廠Lumentum及Coherent均對未來CPO景氣樂觀看待，光通訊漲勢將可延續到過年後。

整體而言，今日台股開盤氣勢驚人，不僅反映美股止穩訊號，也顯示市場資金仍持續追逐科技與半導體主流。操作策略上，短線可聚焦於回神強彈的AI、半導體、記憶體概念股，搭配量能觀察，擇強布局，靜待盤勢進一步明朗化。

