開盤／台股開盤重挫逾三百點 半導體信心潰堤盤勢急凍

財經中心／李宜樺報導

台股今早跳空開低，權值股領跌，半導體成為盤面最大賣壓來源。（示意圖／資料照）

台股今（5）日第一盤承受國際股市重壓，開盤即跳空下殺327.54點，指數一度來到31942.43點，市場賣壓瞬間湧現，權值股成為主要破口，盤面氣氛明顯轉為保守。

費半暴跌成最大導火線

美股週三賣壓全面出籠，半導體與AI族群成為重災區，費城半導體指數單日暴跌347.18點、跌幅高達4.36%，創近期罕見重挫紀錄。科技股高檔評價鬆動，風險情緒急凍，直接衝擊台股今日開盤表現。

台積電暴跌 權值結構鬆動

權王台積電今早開盤即重挫20元，股價下探至1765元，成為拖累指數的關鍵力量。台積電ADR前一交易日下跌2.98%，市場對先進製程與AI需求短期展望出現動搖，權值結構承壓，指數難以招架。

AMD暴跌衝擊 AI題材降溫

美股指標股超微日前暴跌17.31%，創多年最慘單日表現，成為壓垮半導體信心的關鍵一擊。市場開始重新評估AI成長是否過度提前反映，資金撤出速度加快，相關題材短線持續承壓。

