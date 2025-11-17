開盤／台股驚天跳空開紅盤大漲逾3百點 台積電攻25元帶頭衝破連日陰霾

財經中心／李宜樺報導

台股17日跳空大漲，台積電強勢開高成為支撐盤面的最大功臣。美股震盪走勢收斂，科技股回流買盤助攻，那斯達克翻紅0.1％。（圖／翻攝自pixabay）

台股今（17）日上演強勢反撲，大盤跳空大漲320.21點、開在27,717.71點，權王台積電同步開高25元、報1455元，成功扭轉連日疲弱。市場原以為美股上週五震盪走勢會拖累亞洲股市，但台指期夜盤逆勢大漲86點、台積電期貨上漲5元，加上融資同步減少29億元，形成開盤強彈的主因。

美股震盪收斂 科技股回穩止血

回顧美股，週五（14日）早盤受VIX升至四週高點衝擊，道瓊一度大跌逾400點，但隨輝達翻紅、特斯拉回升，科技股買盤重新回流，終場跌勢明顯收斂。道瓊下跌309點、標普500小跌0.05%，那指甚至翻紅0.1%。本週道瓊與標普週線收紅，也顯示賣壓未明顯擴散。

市場唯一仍偏弱的是高風險資產，比特幣跌破9.6萬美元、六個月來首見，並從高點回落兩成、正式步入技術性熊市。投資人認為，這反映聯準會12月降息預期大幅降溫。

六週政府關門延後數據 市場更不安

美國政府關門已長達六週，多項指標延後公布，包括9月非農報告改至11月20日發表，使市場缺乏即時資訊、波動升高。白宮也在壓力下宣布調降咖啡、香蕉、牛肉等關稅，希望壓抑物價。

