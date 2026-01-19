開盤／地緣政治波及 台積電開盤跌15元

財經中心／廖珪如報導

美國股市週五16日表現偏向觀望，道瓊、標普500與那斯達克指數在長週末前幾乎平盤作收，但受財報季開跑、政策與地緣政治變數交織影響，三大指數本週仍同步收黑。台指期先行轉弱，台股在量能高檔與融資續增下，台股今（19）日開盤以31336.77點開出，指數下跌71.93點，跌幅0.23％。圖／資料照

台積電（2330）下跌15元來到1725元，跌幅0.86％；鴻海（2317）下跌1元至233.5元；聯發科（2454）上漲5元至1510元；廣達（2382）下跌1元來到288.5元；長榮（2603）下跌2.5元至187.5元。記憶體族群受惠美光加持力積電（6770），全面唱旺，力積電股價衝到62元，玻纖布台玻（1802）、富喬（1815）表現亮眼。

