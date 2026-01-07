開盤／地緣衝擊台股微跌 台積電跌破1700元

財經中心／廖珪如報導

雖然美股收高，但受國際情勢震盪，權值股下跌影響，台股7日開盤微跌，台積電跌破1700元，不過中小型類股活蹦亂跳。（示意圖／PIXABAY）

美國消費性電子展（CES）正在拉斯維加斯舉行，輝達、AMD、Intel持續報出物理AI新趨勢帶動美科技股漲勢持續，然而，道瓊與標普500指數雖齊創歷史新高，激勵台股氣氛延續偏多，但期貨與籌碼面已浮現分歧，台股今（7）日開盤在利多與風險並存下，走勢恐轉為高檔震盪，開盤指數下跌0.22%，跌67.97點，權值股台積電跌下1700元，跌幅1.75%，在1675元左右震盪。

不過中小型類股，櫃買指上揚，記憶體類股續強，南亞科（2408）上揚5.03%，股價在240元間震盪，華邦電上揚3.36%，股價在108元間震盪。面板族群續強，群創（3481）上漲4.57%股價在22.85間震盪，友達（2409）攻上漲停，16.7元間震盪。

