開盤／外資連砍 官股彎腰撿鑽石！台股急彈漲263點 台積電領軍反攻

財經中心／李宜樺報導

台股開盤強彈，官股券商積極護盤，權值股全線回升，投資人信心回溫。（示意圖／PIXABAY）

外資連砍、三大法人昨（5）日又合計賣超台股逾648億元，但今（6）日開盤風向急轉！台股早盤在AI族群與權值股領軍下強彈，指數一度大漲263.59點、來到27980.65點。台積電（2330）帶動漲15元，來到1475元。

台股止跌回升 權值股領頭衝



受到美股激勵，台股早盤止跌回升，台積電漲15元至1475元，鴻海、聯發科同步翻紅。法人指出，昨夜台指期夜盤反彈244點、融資餘額增加25億元，顯示散戶逢低承接意願強。加上官股券商積極進場護盤，台股出現「外資砍、官股撿」的對比畫面。

AI板塊反彈 費半創十月最大漲幅



美股週三全面回穩，科技股成為主攻部隊。AMD、英偉達等AI概念股強彈，帶動費半指數大漲3.02%，創下10月27日以來最大單日漲幅。美國ADP就業報告優於預期，就業人數增4.2萬人，顯示經濟仍具韌性，市場對降息預期未變，激勵資金重返風險資產。

