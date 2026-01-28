開盤／多頭強力表態！台股開盤大漲逾250點

財經中心／師瑞德報導

台股今早盤強勢開高，加權指數大漲逾250點，櫃買指數漲幅更勝大盤。電子股全線噴出，記憶體、MCU族群領漲，台積電穩盤一度站上1790元，市場呈現漲多跌少，多頭氣勢如虹。（示意圖／PIXABAY）

台股今（28）日開盤展現強勁多頭氣勢，在美股科技股走揚及內部資金充沛的帶動下，加權指數早盤9點整即跳空開高，瞬間大漲251.10點，來到32569.02點，漲幅達0.77%；代表中小型股的櫃買指數（OTC）表現更為剽悍，開盤上漲4.21點，漲幅達1.37%，顯示市場投機氣氛濃厚，內資做多意願強烈。

電子股掛帥衝鋒 記憶體、MCU族群領漲

分析師指出，今日早盤的強勢攻擊毫無疑問是由電子股領軍。觀察類股動態，開盤初期市場呈現「無下跌類別」的一面倒榮景。其中，受惠於產業復甦題材，記憶體族群漲幅最為兇猛，整體漲幅達到4.0%；MCU（微控制器）族群緊追在後，上漲3.27%。此外，第三代半導體及相關檢驗測試類股也都有超過2%以上的漲幅，顯示資金高度集中在半導體供應鏈。

廣告 廣告

台積電穩守高檔 權值股扮演定海神針

在權值股方面，護國神山台積電（2330）發揮了穩定軍心的作用。台積電開盤上漲10元，報1790元，漲幅0.56%。雖然漲幅不如部分中小型飆股驚人，但其穩健的走勢為大盤指數提供了堅實的支撐，讓多頭得以無後顧之憂地在中小型股中點火。

市場漲多跌少 個股百花齊放

從市場廣度來看，今日早盤呈現絕對的多方優勢。根據漲跌分布統計，上漲家數遠遠超過下跌家數，其中漲幅在0~1%的家數最多，達339家。值得注意的是，開盤僅數分鐘，市場上已有多檔個股亮燈漲停（漲幅接近10%），包括安集、申豐、新唐、隴華、新興等，顯示市場資金對於特定題材的追價意願極高。分析師認為，台股今日帶量上攻，短線多頭架構穩固，投資人可留意技術面強勢且有基本面支撐的電子族群。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

習近平「偷著樂」！活到150歲有譜了 揭開不老「暗黑祕辛」

把錢錢變成喜歡的樣子！新台幣改版票選首日塞爆 央行：2/13前都能投

日股ETF吸粉破11萬！12檔人氣比一比 賺最多前三名出爐

關鍵時刻！渣打揭財富重分配「9大」法則 做錯「獲利恐全吐光」

