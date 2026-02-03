開盤／多頭強勢回歸！開盤狂飆逾600點！

財經中心／師瑞德報導

今（3）日台股開盤氣勢如虹，在護國神山台積電大漲近2%站上1800元領軍下，加權指數一度飆漲逾636點，突破32260點。盤面呈現普漲格局，記憶體、AI概念股表現尤為強勢，多檔個股亮燈漲停，市場多頭氣氛熱絡。（示意圖／PIXABAY）

今（3）日台股開盤展現強勁的多頭氣勢，在權值股與題材股同步發力下，指數跳空開高走高，開盤僅數分鐘，加權股價指數即大漲 636.06 點，漲幅達 2.01%，來到 32260.09 點的高位；櫃買指數表現更為強勁，上漲 6.78 點，漲幅 2.3%，報 301.10 點；台指期近月合約更是大漲 704 點，來到 32320 點，顯示市場對於後市看法極度樂觀，資金行情正熱烈上演。

護國神山發威 台積電站穩1800元大關

帶領大盤向上衝鋒的頭號功臣，非「護國神山」台積電（2330）莫屬。台積電股價今早開盤後迅速拉升，一舉突破 1800 元整數大關，截至上午 9:04，股價來到 1800 元，大漲 35.00 元，漲幅達 1.98%。從五檔報價來看，買盤在 1795 元、1790 元等價位掛出大量買單，顯示低檔承接意願強勁，成功為大盤指數提供了堅實的支撐力量。

類股百花齊放 記憶體、AI族群漲勢最猛

在台積電領軍下，今日盤面呈現百花齊放的健康輪動格局。觀察產業與類股表現，電子股依然是盤面重心，其中記憶體族群受惠於報價上揚與需求回溫題材，整體漲幅高達 5.56%，成為今日最強勢的族群；GTC 大會與 Thunderbolt5 相關概念股也表現不俗，漲幅分別達 5.36% 與 4.38%。傳產股方面也不遑多讓，玻璃指數大漲 3.58%，塑膠指數也有 2.74% 的漲幅，顯示資金買盤全面擴散。個股方面更是紅通通一片，錦明、位速、慧智等多檔個股早早亮燈漲停，漲幅均超過 9.9%。

市場多頭氣盛 無下跌類股訊號強烈

從整體的漲跌分布來看，今日市場多頭氣氛極為濃厚。截至上午 9:04，盤面上竟然出現了「無下跌類股」的罕見強勢訊號，所有主要分類指數皆呈現上漲態勢。在個股方面，上漲家數遠遠超過下跌家數，其中漲幅落在 1% 至 3% 的家數高達 398 家，漲幅在 0% 至 1% 的也有 260 家，顯示絕大多數股票都參與了這波漲勢。分析師認為，在權值股穩盤、題材股熱炒的雙重引擎帶動下，台股後市仍有高點可期，投資人可偏多操作，留意產業前景看好的相關族群。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

