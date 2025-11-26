開盤／大盤漲近3百點 再站2萬7！爆違約交割南亞科黑翻紅 多頭回溫

財經中心／李宜樺報導

台股早盤強勢開高再站2萬7千點，市場買氣明顯回溫。台積電股價開高走揚，帶動大盤指數攻堅，多頭氣勢再起。（圖／資料照）

台股今（26）日延續反彈氣勢，早盤大盤強勢再站上2萬7千點大關，指數一度上漲281.51點，報27198.82點，台積電（2330）開高走揚，漲15元至1430元，帶動權值股全面翻紅。昨日傳出違約交割風波的南亞科（2408）一度下跌，但隨後急拉翻紅，漲至145.5元，上漲2元，市場情緒明顯轉強。

美股帶動 多頭氣勢回溫



美股週二（25日）全面反彈，道瓊大漲664點、標普500漲0.9%、那斯達克上揚0.7%，費半也小漲0.16%，帶動亞股同步走強。台指期夜盤勁揚247點，台積電期貨同步上漲15元，顯示多頭動能回升，台股早盤開高強攻。

融資回溫 散戶信心復甦



融資餘額昨日增加49億元，反映散戶積極進場。法人指出，外資期貨部位偏中性，但隨美股轉強，今日有望重返買超。永豐投顧分析，市場心態受12月FOMC降息預期牽動，在數據公布前，多頭仍有延續空間，但追高風險升高。

記憶體與AI族群領漲



盤面上，記憶體、AI伺服器、PCB、被動元件及半導體設備等族群表現亮眼。南亞科甩開違約陰霾，技嘉、緯穎等AI概念股亦見回補買盤。法人指出，美股反彈結構更健康，非科技族群領漲，也有助資金回流台股中小型題材股。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

