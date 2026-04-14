開盤／大盤狂飆573點站上三萬六創歷史新高 台積電跳空漲回歸2025元

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財經中心／李宜樺報導

台股今（14日）開盤噴出驚人氣勢，大盤首度站上三萬六千點大關，不少投資人看著紅通通的盤面激動不已。台積電重返兩千元更讓股民對後市充滿信心，紛紛期待這波大紅包能讓資產翻倍，市場成交量持續放大。（圖／資料照）

美股掃去地緣政治陰霾，費半指數強彈帶動全球半導體族群狂歡，台股今日（14）開盤即展現驚人氣勢，開盤沒多久直接噴漲573.59點，大盤首度站上36045.72點，刷新歷史紀錄！這波漲勢讓全台股民熱血沸騰，尤其是權值王台積電（2330）一開盤就跳空開高，股價狂飆35元，強勢回歸2025元大關，平史高，帶領大盤瘋狂衝刺。

散戶衝進場 台股噴新高

受到美股四大指數集體收紅，特別是科技股人氣回流，台股期貨夜盤早早就預告了今日的「大屠殺式漲勢」。台股開盤不負眾望，直接跨越三萬六千點門檻，市場追價意願極強。從籌碼面來看，雖然外資日前態度保守，但內資力道強勁，融資餘額更是持續攀升，顯示不少散戶投資人看準這波AI浪潮，紛紛掏出錢包進場「拚翻身」，市場氛圍一片樂觀。

台積電回歸 兩千大關

市場焦點全在「護國神山」台積電身上。今日台積電展現王者風範，跳空開高重返2020元，不僅穩定軍心，更帶動半導體供應鏈集體狂飆。法人分析，隨著AI需求不減與費半指數轉強，資金重新配置回電子權值股，台積電股價再度重回2025元。

封裝測試 接棒強強滾

除了台積電領軍，盤中另一大亮點則是封裝測試族群。在日月光投控（3711）展現強勁漲勢的帶動下，相關族群跟進補漲。法人點名，包括CoWoS、PCB及光通訊等AI相關概念股，在今日大盤強攻三萬六的過程中扮演關鍵推手。分析師建議，目前市場處於多頭攻擊模式，投資人可留意資金輪動節奏，但也要防範融資過高帶來的短線震盪，把握逢低布局的機會。

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