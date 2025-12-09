開盤／大盤衝破28338點！這幾檔「銅板股」比台積電還兇

財經中心／師瑞德報導

台股今（9）日氣勢如虹，盤中衝上28338點！太陽能族群成為最強吸鈔機，元晶等個股漲勢凌厲，無人機與CoWoS概念股緊追在後。反觀塑膠等傳產股遭提款。權王台積電穩守1495元，多頭格局明確。（示意圖／PIXABAY）

今日台灣股市開盤氣勢如虹，加權指數在權值股和特定概念股的帶動下持續攀升，盤中一度觸及 28338.73 點，展現出穩定上漲 0.12% 的強勁態勢。與此同時，中小型股匯集的櫃買指數也毫不遜色，同步上漲 0.37%，顯示市場熱度廣泛，多頭氣氛濃厚。

市場資金流向今日聚焦在具備政策題材與產業前景的類股。其中，太陽能概念股表現最為剽悍，以超過 2.16% 的漲幅一馬當先，成為盤面上最耀眼的明星。緊接著，無人機概念股也受到大量買盤追捧，漲幅達到 1.71%。此外，近期科技產業熱門的 CoWoS 和 USB 4.0 概念也分別上漲了約 1.1%，進一步鞏固了電子類股的領漲地位。

廣告 廣告

在個股表現方面，多檔股票開盤即以大漲之姿鎖定投資人目光。「精確」、「萬年清」、「元晶」、「菱成」等多檔個股漲幅皆逼近或超過 9.75%，尤其太陽能族群中的「元晶」和多檔「萬年清」的強力拉抬，更加印證了資金集中湧入高成長潛力股的趨勢。

然而，並非所有類股都一帆風順。傳統產業的類股指數今日呈現小幅拉回整理，「塑膠指」跌幅達到 2.0%，而「綠環指」、「油燃指」和「鋼鐵指」等也普遍小幅下跌，顯示資金有明顯從傳產流出，轉向電子與新能源題材的跡象。

市場的風向指標：權王台積電 (2330)，今日股價暫時穩定在1495元附近高檔震盪。雖然買賣五檔的壓力與支撐持續拉鋸，買方在1495元有較大單量支撐，但上方的賣壓也相對沉重，顯示短期內股價仍在消化獲利了結賣單。台積電的穩健表現為大盤提供了堅實的基礎，但未來能否突破1500元大關，將是市場關注的焦點。

總體而言，今日台股呈現出結構性的強勢，投資人應持續關注新能源與高階半導體供應鏈的動向，把握市場熱點。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

1萬元也能存！00992A搶賺2026科技財 AI供應鏈「整碗端走」

台塑四寶突圍戰！AI 電子材成南亞救命稻草 穩住200億大關！

7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！

2026脫貧致富大翻身！跟著聰明錢 富達揭「4大賺錢主軸」

