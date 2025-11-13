開盤／大盤重挫近80點！台積電跳水失守跌15元 鴻海強拉救場

財經中心／李宜樺報導

台股今（13）日開盤氣氛不佳，加權指數小跌79.5點至27861.59點，電子權值王台積電下挫15元至1460元，成為盤面最大拉力來源。不過市場意外見到「穩盤主角換人當」，鴻海（2317）在法說會釋出三率三升亮眼成績後逆勢上漲5元、來到256元，成為大盤最關鍵支撐力量。

鴻海撐盤 台積電反壓指數



美股昨夜走勢分歧，道瓊在金融股狂歡下強勢攻破48,000點創歷史新高，但科技股卻突然熄火，那斯達克連跌兩天，讓全球科技情緒降溫。這股氣氛同步反映在台股，台積電開盤走弱，電子權值紛紛偏軟。不過，鴻海法說會釋出的正面訊號卻成功接手市場信心，被投資人視為今日撐盤關鍵。

受到美國政府關門陰霾淡化、金融股領漲美股帶動，台灣金融族群今日買氣回溫，成為指數另一個穩盤來源。市場預期美國眾議院今（台灣時間上午8點）投票後可望重啟政府運作，有助釋放延後公布的經濟數據，減少市場不確定性。

散戶增持 法人籌碼不同調



籌碼面亮點則藏在融資，昨日單日增加31億元，顯示散戶逆勢進場意願升高。三大法人方面，外資仍偏空，但期貨淨空單縮至29964口，壓力略見緩解；投信與自營商則偏向買方，使得大盤仍有一定支撐動能。

