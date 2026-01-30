開盤／大盤重挫212點！聯電法說會變法會 再跌破7%慘變外資提款機

財經中心／李宜樺報導

台股今（30）日開盤承壓走低，開盤即出現明顯賣壓，大盤指數下跌212.09點，來到32324.18點，權值股同步走弱，市場氣氛明顯轉趨保守。台積電與聯電續跌，成為拖累指數的關鍵力量，顯示投資人仍在消化美國科技巨頭財報與聯準會利率政策的雙重衝擊。

今日盤面最受矚目的仍是權值股走勢，聯電開盤重挫5元，股價來到63.4元，跌幅一舉擴大至7%以上；台積電同步走低，下跌20元至1785元，權王走勢疲弱，使指數反彈動能明顯受限。市場資金短線轉趨觀望，盤面買氣明顯降溫。

美股震盪 科技股成壓力來源



外部環境方面，美股週四表現震盪偏弱，科技股賣壓沉重。標普500指數小跌0.13%，那斯達克指數下挫0.72%，微軟財報不如市場期待，股價重挫近一成，成為拖累科技族群的主因。雖然道瓊工業指數小幅收紅，但整體風險情緒仍偏保守。

商品與加密資產同步降溫



除股市外，高風險資產也同步修正。黃金與白銀在連日暴漲後出現急跌，現貨黃金一度跌破每盎司5000美元，白銀盤中跌幅超過6%；比特幣單日下挫逾5%，顯示市場資金正快速降低風險部位。

夜盤與籌碼面轉弱



台指期夜盤重挫331點，台積電期貨同步走低，盤前訊號已不利多方。加上融資單日減少31億元，顯示部分短線資金先行退場。分析師指出，指數短線高檔震盪風險升高，今日盤面重點將落在權值股能否止跌，以及族群是否出現輪動撐盤。

