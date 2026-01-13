開盤／天天都新高！早盤狂飆400點 衝破30900大關

財經中心／師瑞德報導

台股多頭列車持續加速！今（13）日早盤在美股強勢與權值股領軍下，加權指數開高走高，盤中一度大漲超過400點，最高來到30973.85點，逼近31000點整數大關，漲幅達1.33%。盤面上呈現「百花齊放」的熱絡景象，不僅電子權值股回神，具備政策題材的綠能環保族群更是強勢噴出，成為今日盤面最強亮點。

神山發威！台積電跳空大漲站上1720元

台股今日之所以能勢如破竹，最大功臣非「護國神山」台積電（2330）莫屬。從盤面資訊觀察，台積電早盤表現強勁，股價大漲30元，漲幅達1.77%，暫報1720元，光是一檔台積電就貢獻大盤數百點漲點。在半導體龍頭強勢表態下，整體半導體類股指數也隨之勁揚1.73%，成為支撐大盤攻高的中流砥柱。

資金大輪動！綠能環保指數暴漲3.8%

除了權值股穩盤，分析師特別提醒投資人關注今日最強勢的族群——「綠能環保」。根據類股資金流向顯示，綠環指今日漲幅高達3.87%，遙遙領先其他類股。這股強勁的買盤直接反映在個股表現上，翻開報價列表，包括富晶通（3623）、裕山（7715）、可寧衛（8422）及其關係企業可寧衛一（84221），乃至於方土昶（6265）、泰霖（5466）、台境（8476）、瑞晏（5252）、雙喜（5516）等，整排個股全數亮起象徵漲停或大漲的紅燈，漲幅多在9.8%以上，顯示主力資金正積極搶進具備環保與循環經濟題材的中小型股。

電子題材百花齊放 塑膠股黯然憔悴

在次族群表現部分，多頭火種也蔓延至特定電子題材。受惠於科技巨頭新應用帶動，Google TPU概念股上漲1.71%，無線耳機族群也有1.96%的漲幅，重電能源族群則維持1.68%的穩健攻勢。

然而，在大盤一片紅通通之際，傳產股卻顯得相對落寞。資金明顯產生排擠效應，塑膠類股指數逆勢下跌1.08%，成為今日盤面少數臉綠的族群。分析師指出，目前市場資金高度集中在具備成長性的電子與政策加持的綠能產業，傳產股短線恐面臨資金撤出的壓力。

技術面強勢表態 多頭格局確立

觀察大盤漲跌分布，上市櫃上漲家數明顯多於下跌家數，其中漲幅在0%至1%之間的家數高達357家，漲幅1%至3%的也有176家，顯示今日不僅是指數漲，而是具有廣泛的群眾基礎。加權指數目前站穩30900點之上，且櫃買指數（OTC）也同步上漲0.81%，來到288.90點，顯示中小型股活力充沛。只要量能持續增溫，台股挑戰31000點大關指日可待。

