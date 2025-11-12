開盤／小漲130點！台玻飆5%領軍玻璃族、萬海拉4%帶動航運

財經中心／師瑞德報導

台股早盤開高走穩，加權指數漲逾130點至27,915點。台積電暫守1465元平盤震盪，PCB、玻璃與AI伺服器族群領漲盤面，資金聚焦電子供應鏈題材。（示意圖／PIXABAY）

台股今（12）日早盤開高走穩，加權指數上漲130.22點、漲幅0.46%，報27,915.17點，櫃買指數同步勁揚0.88%，顯示資金動能仍偏多。台指期約在27,947點附近盤整，整體盤勢表現穩健。

權值股台積電（2330）開盤報1465元，暫守平盤，買盤在1460至1470元間拉鋸。五檔委買量以1460元2,213張、1455元2,096張最為集中，賣壓則集中於1475至1490元區間，整體呈現買賣僵持格局。盤中高低價介於1411至1867元間，總量約2,562張，顯示短線觀望氣氛濃厚。

廣告 廣告

從族群表現來看，電子相關題材持續發熱。Blackwell概念股小跌0.12%，但AI伺服器鏈仍是焦點。USB4.0族群上漲1.91%，PCB族群強勢勁揚2.1%，銅箔基板（CCL）漲2.18%，元宇宙概念股續強2.7%。個股如金像電上漲9.92%、力積電上漲2.1%、台燿漲4.76%，為盤面亮點。

傳產族群方面，玻璃指數大漲4.96%，以台玻領漲5.3%；運輸指數上升1.9%，萬海上漲4.42%；電零組件與汽車族群也分別上漲1.04%與1.09%，分別由金像電、裕隆領軍。反觀塑膠、電機指數微跌0.3%，南亞小跌0.44%，綠能族群鈺創跌幅較大達3.46%。

整體上市櫃漲跌家數比顯示，漲家596家、跌家113家，盤面偏多明顯。市場氣氛延續樂觀，短線聚焦在AI伺服器、PCB、以及電動車供應鏈，台積電則持續主導大盤節奏。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台灣有多少比特幣？科技立委葛如鈞促快盤點 卓榮泰：年底前提報

貿協雙展在我友邦登場！台商前進聖露西亞、瓜地馬拉 打入在地供應鏈

川普投顧帶你發財！富邦投信開募三檔美股商品 門檻1萬元、季季領息

ETF「收紅盤七雄」出列 AI＋高股息雙主流領軍

