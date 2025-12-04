開盤／散裝航運、機器人狂噴漲停！無懼台積電休兵 台股早盤漲逾70點

財經中心／李宜樺報導

台股今日開盤氣勢強勁，散裝航運與機器人概念股接棒領漲，多檔個股亮燈漲停，展現年底作帳行情的熱度。（圖／資料照）

台股今（4）日開盤氣勢如虹，雖權值王台積電稍微熄火，開盤小跌10元來到1,440元，但無損多頭大軍進攻號角。加權指數開高走高，早盤上漲71.86點，來到27,846.9點，盤面資金快速輪動，轉向點火中小型股與特定題材。其中散裝航運與機器人概念股成為今日最強亮點，散裝航運族群受惠運價題材全數噴出，新興、裕民、中航、四維航早盤強勢亮燈漲停；機器人概念股亦不遑多讓，達明、和椿開盤不久即直奔漲停價位，市場投機氣氛濃厚，買盤追價意願強烈。

降息預期飆升資金回籠

國際股市方面，美國就業數據意外疲軟反而成為市場利多。ADP公佈11月民間就業人數意外減少3.2萬人，創下今年最大減幅，這項被視為「小非農」的數據顯示勞動市場正快速降溫。市場解讀聯準會（Fed）在12月會議降息已是板上釘釘，CME FedWatch顯示下週降息機率已飆升至89%。受此激勵，美股四大指數週三全面收紅，道瓊大漲408點，費半指數更勁揚1.8%，恐慌情緒消退，外資與內資信心同步回籠，帶動台股今日延續多頭火種。

